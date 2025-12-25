Gia Lai tiếp nhận 2 công dân thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Gia Lai tiếp nhận 2 công dân thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Đức Anh

(NLĐO) – Công an xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 2 công dân trở về địa phương sau khi trốn thoát khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Ngày 25-12, Công an xã An Nhơn Tây cho biết thông tin trên.

Theo trình bày, Đ.L.T. (SN 2008) và P.V.P. (SN 2001, cùng trú xã An Nhơn Tây) đều bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ sang Campuchia thông qua những lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội.

Gia Lai tiếp nhận 2 công dân thoát khỏi ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia - Ảnh 1.

Đ.L.T. và P.V.P. tại buổi làm việc với Công an xã An Nhơn Tây.

Cụ thể, đầu năm nay, T. vào TP HCM làm công nhân. Đến khoảng tháng 5-2025, khi tìm việc qua các hội nhóm Facebook, T. được giới thiệu công việc bốc vác sầu riêng tại Tây Ninh với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi đến nơi, T. bị các đối tượng đưa thẳng sang Campuchia.

Tương tự, P. vào TP HCM làm việc từ cuối năm 2022. Giữa năm 2023, P. tìm việc trên Facebook và được mời làm chăm sóc trại gà tại Tây Ninh với mức lương 11-15 triệu đồng/tháng. Khi đến địa điểm hẹn, P. cũng bị đưa sang Campuchia.

Tại đây, cả hai bị khống chế, cưỡng ép làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến, chủ yếu là gọi điện giả danh shipper để lừa người Việt trong nước. Do không đạt yêu cầu công việc, họ thường xuyên bị giam giữ, đối xử hà khắc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

Cuối tháng 11-2025 vừa qua, lợi dụng sơ hở trong quản lý, T. và P. cùng một số nạn nhân khác trốn thoát, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và bàn giao cho địa phương tiếp nhận.

Tin liên quan

Tiếp nhận hơn 60 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Tiếp nhận hơn 60 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

(NLĐO)- 65 công dân được Campuchia trao trả có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố, nhiều nhất với 9 người ở TP HCM; Hà Nội 6 người, Đồng Nai 3 người...

Nhiều người dính bẫy lừa đảo trực tuyến

(NLĐO)- Các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng nở rộ với đủ chiêu trò, gần đây Công an TP Vũng Tàu liên tục tiếp nhận nhiều vụ án, đồng thời yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác

3 hình thức lừa đảo trực tuyến mới người dân cần chú ý

(NLĐO) - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng (Cục An toàn thông tin - Bộ TT-TT) đã đưa ra cảnh báo về 3 hình thức lừa đảo trực tuyến mới tại Việt Nam

lừa đảo trực tuyến vượt biên trái phép công an xã xuất khẩu lao động mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo