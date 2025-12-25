Gia Lai tiếp nhận 2 công dân thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Ngày 25-12, Công an xã An Nhơn Tây cho biết thông tin trên.

Theo trình bày, Đ.L.T. (SN 2008) và P.V.P. (SN 2001, cùng trú xã An Nhơn Tây) đều bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ sang Campuchia thông qua những lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội.

Đ.L.T. và P.V.P. tại buổi làm việc với Công an xã An Nhơn Tây.

Cụ thể, đầu năm nay, T. vào TP HCM làm công nhân. Đến khoảng tháng 5-2025, khi tìm việc qua các hội nhóm Facebook, T. được giới thiệu công việc bốc vác sầu riêng tại Tây Ninh với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi đến nơi, T. bị các đối tượng đưa thẳng sang Campuchia.

Tương tự, P. vào TP HCM làm việc từ cuối năm 2022. Giữa năm 2023, P. tìm việc trên Facebook và được mời làm chăm sóc trại gà tại Tây Ninh với mức lương 11-15 triệu đồng/tháng. Khi đến địa điểm hẹn, P. cũng bị đưa sang Campuchia.

Tại đây, cả hai bị khống chế, cưỡng ép làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến, chủ yếu là gọi điện giả danh shipper để lừa người Việt trong nước. Do không đạt yêu cầu công việc, họ thường xuyên bị giam giữ, đối xử hà khắc, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn.

Cuối tháng 11-2025 vừa qua, lợi dụng sơ hở trong quản lý, T. và P. cùng một số nạn nhân khác trốn thoát, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và bàn giao cho địa phương tiếp nhận.