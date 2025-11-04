HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tiếp nhận hơn 60 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- 65 công dân được Campuchia trao trả có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố, nhiều nhất với 9 người ở TP HCM; Hà Nội 6 người, Đồng Nai 3 người...

Ngày 4-11, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 65 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về.

Tiếp nhận 65 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia qua cửa khẩu Hoa Lư - Ảnh 1.

Tiếp nhận 65 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia qua cửa khẩu Hoa Lư - Ảnh 2.

Camphuchia bàn giao 65 công dân Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư

Trong số này có 64 công dân chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey.

Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện công văn của UBND tỉnh và các văn bản cấp trên về tiếp nhận 65 công dân do Campuchia trao trả qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, địa điểm tiếp nhận tại cột mốc 69, sau đó đưa về Cảng cạn ICD và đưa về các bàn sàng lọc, tiếp nhận lấy thông tin sơ bộ ban đầu rồi bàn giao cho công an các tỉnh.

Bước đầu xác định 65 công dân có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP HCM 9 người; Hà Nội 6 người; số còn lại thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Long…

Tiếp nhận 65 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia qua cửa khẩu Hoa Lư - Ảnh 3.

Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn các công dân khai thông tin trước khi bàn giao về công an thực hiện các thủ tục theo quy định

Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành điều tra, sàng lọc, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Qua sơ bộ rà soát, có 1 đối tượng thuộc diện truy nã đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng bàn giao cho Công an TP Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện củng cố hồ sơ truy nã theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, Đảng ủy, chỉ huy đồn quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ và phối hợp chặt chẽ các lực lượng nhằm thực hiện tốt buổi tiếp nhận đúng quy định của pháp luật.

