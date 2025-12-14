HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Tông vào xe tải đang đậu, 3 người trên xe máy tử vong

Đức Anh

(NLĐO) - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14-12 tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã khiến 3 người đi trên cùng một xe máy tử vong.

Sáng 14-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại xã Chư Păh.

Gia Lai: Tông vào xe tải đang đậu, 3 người trên xe máy tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 55 phút cùng ngày, anh R.C.S. (SN 1997; trú làng Krái, xã Chư Păh) điều khiển xe máy mang BKS 81X1-110.xx chở theo 2 người, lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt hướng ra đường Hùng Vương.

Khi đến đoạn thuộc địa phận làng Krái, xe máy bất ngờ tông mạnh vào ô tô tải BKS 83C-085.xx do chị N.T.N. (SN 1982; trú thôn 1, xã Chư Păh) làm chủ, đang đậu phía trước cùng chiều lưu thông.

Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người trên xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Chư Păh và Bệnh viện Quân y 15. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Chư Păh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

