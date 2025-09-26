HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong đêm khuya, nam thanh niên đi xe máy đã tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường dẫn đến tử vong.

Sáng 26-9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận một nam thanh niên đã tử vong sau khi tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường.

Tông vào xe ô tô đầu kéo đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nam thanh niên tông vào xe ô tô đầu kéo

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25-9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm trên, xe máy BKS 74G1-131.xx do anh N.H.L (30 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Triệu Phong - Hải Lăng. Khi đến địa điểm trên thì xe tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 29H-347.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc 29R-032.xx của ông Nguyễn Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ phường Quảng Trị), đang đỗ bên phải đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội

Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội

(NLĐO) - Nhiều trang Facebook đã chia sẻ hình ảnh sai sự thật khiến nhiều người lầm tưởng liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong.

Hình ảnh khác lạ tại ngã 3 chợ Tân Long - nơi xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết

(NLĐO) - Hàng trăm nông dân bán chuối thay vì đứng ở ngã 3 chợ Tân Long (nơi xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết), đã di chuyển đến nơi mới đảm bảo an toàn.

Vụ xe tải lao vào chợ làm 3 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch 2 tỉnh vào cuộc

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Nghệ An triển khai công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, rà soát các vấn đề về an toàn giao thông.

tai nạn tai nạn giao thông tỉnh Quảng trị xe đầu kéo tông vào xe ô tô
