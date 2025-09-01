HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”

Đức Anh

(NLĐO) - Từ cồng chiêng đại ngàn đến sóng biển Quy Nhơn, “Sắc màu biển cả” mở ra bức tranh sống động về Gia Lai hội nhập.

Tối 31-8, phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai bừng sáng trong sắc màu rực rỡ của Lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả".

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 1.

Các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ diễu hành trên phố biển Quy Nhơn

Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vốn quen thuộc bỗng biến thành sân khấu lớn - nơi hàng ngàn người dân và du khách cùng hòa nhịp trong không khí hội hè, âm nhạc và ánh sáng. 

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025", diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9 tại Gia Lai.

Cả phố biển thành sân khấu

Ngay từ chiều cùng ngày, các tuyến phố trung tâm Quy Nhơn như An Dương Vương, Xuân Diệu, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Tất Thành… đã chật kín người.

Đoàn nghệ sĩ, vũ công khoác lên mình những trang phục carnival rực rỡ, uyển chuyển trong từng điệu múa. Trên khán đài, du khách liên tục đưa máy ảnh, điện thoại ghi lại khoảnh khắc tưng bừng.

Âm nhạc sôi động vang lên, xen lẫn tiếng trống, tiếng kèn và giai điệu bài chòi sâu lắng. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng từ đại ngàn ngân vang tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa cao nguyên và biển cả. Xen kẽ những tiết mục hiện đại, các thế võ cổ truyền Gia Lai mạnh mẽ, dứt khoát được biểu diễn ngay trên đường phố, khiến khán giả trầm trồ, hò reo không ngớt.

Không khí lễ hội như cuốn trôi tất cả, để lại trên gương mặt người dân và du khách là niềm hân hoan, phấn khích. Những bước chân rộn ràng, những nụ cười rạng rỡ đã biến Quy Nhơn thành một đại tiệc sắc màu, đúng nghĩa "sắc màu biển cả".

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 3.

Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả"

Hội ngộ văn hóa - lan toả sắc màu

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh Lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả" là dịp hội ngộ giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nơi cộng đồng các dân tộc cùng nhau gửi gắm tình cảm, niềm tin và khát vọng phát triển. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai giới thiệu hình ảnh một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc nhưng không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Du khách đến với lễ hội không chỉ được thưởng thức nghệ thuật trình diễn đường phố mà còn trải nghiệm trọn vẹn hương vị Gia Lai. Đó là tách cà phê đại ngàn đậm vị, ly rượu Bàu Đá cay nồng, món hải sản tươi rói từ vùng biển Quy Nhơn. Và trong không gian ấy, du khách còn được lắng nghe tiếng trống tuồng, câu hát bài chòi, bản cồng chiêng đại ngàn – những âm thanh đã ăn sâu vào tâm hồn bao thế hệ.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 4.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”

Lễ hội "Sắc màu biển cả" đã và đang tạo nên sức hút mạnh mẽ, đưa Gia Lai trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá miền Trung. Trong bức tranh hội nhập và phát triển, Gia Lai nổi lên như một miền đất vừa giữ gìn truyền thống, vừa khát khao vươn mình ra thế giới.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả" tại Gia Lai:

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 5.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 6.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 7.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 8.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 9.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 10.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 11.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 12.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 13.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 14.

Gia Lai tưng bừng lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”- Ảnh 15.


Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa Quy Nhơn

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa Quy Nhơn

(NLĐO) - Hương vị núi rừng bazan và biển cả Gia Lai hòa quyện, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đặc sắc dịp lễ 2-9.

Sắc màu đại ngàn và biển xanh lần đầu hội tụ tại Quy Nhơn

(NLĐO) - Lần đầu tiên tổ chức tại Quy Nhơn, Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ 2025” hứa hẹn bùng nổ với chương trình khai mạc hoành tráng.

lễ hội đường phố; tỉnh Gia Lai; phố biển Quy Nhơn; sắc màu biển cả; biển sanh hội tụ
