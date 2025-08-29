HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Hương vị núi rừng bazan và biển cả Gia Lai hòa quyện, mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đặc sắc dịp lễ 2-9.

Chiều 29-8, tại Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, UBND tỉnh Gia Lai  khai mạc lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất Bazan và Biển", kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và ngày hội văn hóa cà phê – cồng chiêng.

Đây là sự kiện mở màn chuỗi hoạt động của lễ hội Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, Trưng bày Sản phẩm OCOP, Làng nghề và Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai.

Ngay từ buổi khai mạc, không gian lễ hội đã trở thành điểm đến hấp dẫn với hơn 90 gian hàng trưng bày đặc sản núi rừng, hải sản, sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và làng nghề truyền thống.

Du khách vừa thưởng thức cà phê đặc sản Gia Lai như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê nước dừa, vừa chứng kiến nghệ nhân chế biến, tạo nên trải nghiệm khó quên.

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương .

Các đầu bếp trong nước cùng chuyên gia đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Úc trình diễn kỹ thuật mổ cá ngừ nặng 53kg, sau đó chế biến thành những món ăn mới lạ như cơm lam cá ngừ, cháo cá ngừ mắc ca, cá ngừ nướng kiểu Âu hay cà ri cay kiểu Thái. Nhiều du khách hào hứng cho biết đây là lần đầu tiên được thưởng thức ẩm thực biển cả.

Du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của Gia Lai với cồng chiêng rộn rã, nghệ thuật dân gian đặc trưng, cùng những gian hàng làng nghề tái hiện nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc. Các hoạt động ca nhạc, xiếc, hài kịch cũng khiến lễ hội thêm phần sôi động, đa sắc màu.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 2.

Các đầu bếp trong nước cùng chuyên gia nước ngoài trình diễn kỹ thuật mổ cá ngừ nặng 53kg

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, lễ hội không chỉ quảng bá tinh hoa ẩm thực và sản phẩm OCOP của địa phương mà còn là dịp để kết nối giao thương, xúc tiến du lịch – thương mại.

"Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn du khách có thêm trải nghiệm chân thực về bản sắc Tây Nguyên và tiềm năng ẩm thực biển cả, từ đó thúc đẩy hình ảnh Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè trong và ngoài nước" – ông Thanh nhấn mạnh.

Sau đây là một số hình ảnh Lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất bazan và biển", kết hợp trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề và Ngày hội văn hóa cà phê – cồng chiêng tại Gia Lai:

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 5.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 6.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 8.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 10.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 11.

Khám phá tinh hoa ẩm thực và cà phê đặc sản Gia Lai giữa lòng Quy Nhơn - Ảnh 12.

khai mạc lễ hội không gian văn hóa xúc tiến du lịch điểm đến hấp dẫn Gia Lai
    Thông báo