Giá nhiên liệu Jet A-1 tăng mạnh, hãng hàng không nói về việc tăng giá vé máy bay

Thực trạng này buộc doanh nghiệp phải tính toán phương án điều chỉnh giá vé trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30-4, 1-5.

Các hãng hàng không Việt Nam đang gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao

Theo đại diện Bamboo Airways, từ nay đến cao điểm lễ, hãng sẽ tập trung nguồn lực khai thác các đường bay trục chính như Hà Nội - TPHCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Đồng thời, hãng vẫn duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc và Philippines.

Tuy nhiên, tần suất khai thác có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu chưa hạ nhiệt. Dù vậy, Bamboo Airways cho biết vẫn nỗ lực duy trì các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách.

Đối với thị trường nội địa dịp 30-4, hãng đánh giá nhu cầu đặt vé thường tăng sát ngày, nên hiện vẫn còn nhiều chỗ trên các đường bay, kể cả tuyến du lịch. Hãng khuyến nghị hành khách chủ động đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp.

Trước biến động chi phí, Bamboo Airways cho biết triển khai dải giá vé linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của hành khách và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, trên cơ sở tuân thủ quy định giá trần của cơ quan quản lý.

"Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước"- đại diện hãng bay khẳng định.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), giá Jet A-1 tăng có thể khiến chi phí khai thác của các hãng bay tăng thêm 50-60%, và nếu vượt ngưỡng 200 USD/thùng, tổng chi phí có thể tăng trên 70%. Hiện nhiên liệu chiếm khoảng 35–40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không.

Thực tế, giá Jet A-1 đã tăng từ mức trung bình khoảng 89 USD/thùng vào tháng 2 lên hơn 220 USD/thùng hiện nay, khiến chi phí đầu vào của các hãng bay tăng vọt.

Trong bối cảnh đó, Bamboo Airways cho biết đang tìm kiếm các giải pháp tối ưu nội tại, đồng thời kiến nghị Chính phủ hỗ trợ nhằm giảm áp lực chi phí. Các đề xuất bao gồm tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không trong một giai đoạn nhất định; duy trì thuế nhập khẩu nhiên liệu từ ngoài ASEAN ở mức 0%; cũng như xem xét các giải pháp tài chính như giãn, hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất và cơ cấu lại các khoản vay.

Ngoài ra, hãng cũng đề xuất điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại các cảng, hoàn thiện cơ chế giá trần nội địa, đồng thời tăng cường hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành.

Doanh nghiệp kỳ vọng các giải pháp này sẽ góp phần giúp ngành hàng không ổn định hoạt động, duy trì kết nối vận tải và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Được biết, trước áp lực giá nhiên liệu tăng vọt, nhiều hãng hàng không Việt Nam đều đã lên kế hoạch cắt giảm chuyến bay, đặc biệt trên một số đường bay ngách. Các hãng cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4-2026