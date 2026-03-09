Giá xăng máy bay tăng gấp 3 lần, giá vé máy bay sẽ tăng bao nhiêu?

Sáng 9-3, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về kế hoạch ứng phó với các tác động từ việc tăng giá nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông. Tham dự cuộc họp có sự tham dự đông đủ của lãnh đạo các hãng hàng không trong nước, các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu bay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan…

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về kế hoạch ứng phó với các tác động từ việc tăng giá nhiên liệu do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Cục Hàng không

Báo cáo tại cuộc họp, ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Trung Đông, giá nhiên liệu JetA1 (không phải là giá dầu thô) đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột. Điều này khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60-70%.

Ngoài ra, các đơn vị cung cấp xăng dầu cũng gặp khó khăn về việc đảm bảo duy trì cung ứng nhiên liệu cho hoạt động vận tải hàng không tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc tăng giá dầu diesel cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các sân bay.

"Để ứng phó với vấn đề này, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị trong ngành bàn bạc, kiến nghị giải pháp với Chính phủ, các bộ ngành liên quan thông qua hỗ trợ thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, giá, phí hàng không, hỗ trợ về chính sách tín dụng... để đảm bảo hoạt động vận tải hàng không với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để đứt gãy, gián đoạn, không để tăng giá vé vượt quá cao so với khả năng chi tiêu của người dân, đặc biệt trong dịp lễ 30-4, 1-5 và cao điểm hè 2026, nỗ lực, cố gắng duy trì đà tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm của lĩnh vực hàng không - du lịch"- ông Đăng nhấn mạnh.

Nguy cơ "càng bay càng lỗ"

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc VietnamAirlines, cho biết trước mắt, hãng sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ từ tháng 3, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu nhằm đảm bảo một phần nhu cầu khai thác trong tháng 4. Theo ông Trung, nếu giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi. "Khi đó, càng bay càng lỗ"- ông Trung nhận định.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, đại diện Vietnam Airlines kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Bên cạnh đó, ngoài việc phân bổ slot tại Việt Nam, hãng cũng đề nghị Cục Hàng không có tiếng nói với các nhà chức trách hàng không quốc tế nhằm áp dụng các cơ chế linh hoạt tương tự giai đoạn dịch COVID-19.

Trong bối cảnh một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác, Vietnam Airlines đã điều chỉnh một số đường bay đến châu Âu, bổ sung khoảng 30 chuyến bay nhằm giải tỏa lượng hành khách đang bị tồn đọng tại Việt Nam và chiều ngược lại.

Theo ông Trung, đây là rủi ro lớn nhưng cũng mở ra cơ hội cho các hãng hàng không Việt Nam. Khi các hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác, việc khôi phục hoạt động có thể mất nhiều thời gian ngay cả khi tình hình ổn định trở lại. Đây là cơ hội để thu hút thêm hành khách đến Việt Nam và từng bước hiện thực hóa chiến lược đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, các hãng hàng không cần duy trì hoạt động khai thác ổn định và đảm bảo năng lực tài chính.

Tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi của hành khách

Kết luận cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết Cục Hàng không Việt Nam sẽ đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp. Cục trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương gửi lại báo cáo, đề xuất cụ thể để Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp tình hình, đánh giá thực trạng, xây dựng các kiến nghị, giải pháp để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trước mắt, các chính sách, cơ chế hỗ trợ cần được xem xét kéo dài đến hết tháng 5.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: Cục Hàng không

Đồng thời, ông Dũng đề nghị các hãng hàng không cần tối ưu hóa chi phí, có giải pháp để duy trì mạng đường bay, kế hoạch bay; tranh thủ, phối hợp chặt chẽ với ngành Du lịch nghiên cứu mở mới hoặc tăng cường tần suất bay tới các thị trường tiềm năng như Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.. và bảo đảm chất lượng dịch vụ tương ứng với việc tiết giảm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin và chủ động trong công tác truyền thông tới hành khách và kịp thời giải đáp, giải quyết những kiến nghị của hành khách. "Cục Hàng không Việt Nam sẽ tăng cường giám sát nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách"- ông Dũng nhấn mạnh.