Ngày 24-10, một số vựa thu mua không thông báo giá mua sầu riêng trong ngày cho thương lái như thường lệ do còn chờ bên mua. Theo đó, giá sầu riêng Dona thu mua đứng yên ở mức từ 78.000 – 85.000 đồng/kg; hàng lỗi nhẹ từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Hồi đầu tháng 10, giá sầu riêng là 100.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một số công ty xuất khẩu sầu riêng lớn thông báo giá mua sầu riêng Ri 6 cấp đông tại miền Tây ở mức 65.000 đồng/kg (loại A) và 45.000 đồng/kg (loại B).

So với vài ngày trước, giá sầu riêng Ri 6 cấp đông loại A giảm đến 20.000 đồng/kg, loại B giảm đến 26.000 đồng/kg. Mức giá này khá thấp so với thời điểm trái vụ như hiện tại ở miền Tây.

Doanh nghiệp xuất khẩu lưu ý các thương lái cần cân nhắc mua sầu riêng tại vườn bởi giai đoạn đầu ra khó khăn, nếu tiêu thụ không kịp sẽ bị giảm phẩm cấp.

Sầu riêng cấp đông bóc múi

Liên quan đến kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, ông Henry Bùi, Tổng giám đốc Công ty CP Khoa học công nghệ Hoàn Vũ (Trung tâm Phân tích Công nghệ Cao Hoàn Vũ), cho hay đang trong mùa thấp điểm nên không bị quá tải, công ty vẫn tiếp nhận yêu cầu của các khách hàng mới.

Trước ý kiến cho rằng việc kiểm nghiệm gặp khó khăn, chi phí cao, ông Henry Bùi lý giải: các phòng kiểm nghiệm đóng vai trò "gác cổng" trong quá trình xuất khẩu, nếu không thực hiện nghiêm ngặt thì chính trung tâm cũng có thể bị tước quyền kiểm nghiệm.

Còn chi phí cao là do quy trình yêu cầu chuyên gia phải trực tiếp đến tận nơi lấy mẫu, đồng thời doanh nghiệp thường yêu cầu kiểm nghiệm gấp, có kết quả nhanh, nên chi phí bị đội lên.