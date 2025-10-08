Giá sầu riêng hôm nay 8-10: Vượt 100.000 đồng/kg, nhà vườn trúng lớn

Hôm nay, 8-10, nhiều đại lý thu mua sầu riêng tiếp tục tăng giá thu mua.

Giá sầu riêng tăng liên tục

Vựa Lý Phát (Đắk Lắk) phát giá mua sầu riêng Dona (Monthong, Thái) từ 100.000 – 101.000 đồng/kg (loại A), 80.000 - 81.000 đồng/kg (loại B) và loại C là 41.000 đồng/kg; so với ngày hôm qua giá tăng 1.000 đồng/kg.

So với một tháng trước, thời điểm chính vụ, giá sầu riêng đã tăng 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Một số vựa thông báo giá sầu riêng Dona VIP lên đến 120.000 đồng/kg nhưng loại này khá hiếm.

Sầu riêng Dona

Sầu riêng Ri6 đang có sự chênh lệch giá lớn giữa khu vực Tây Nguyên và ĐBSCL. Trong khi Ri 6 Đắk Lắk, Lâm Đồng chỉ 55.000 – 60.000 đồng/kg thì sầu riêng Ri 6 Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ) giá lên đến 62.000 – 82.000 đồng/kg.

Tiêu chuẩn chung là sầu riêng là độ tuổi 7,5; da xanh, gai nhím, cơm vàng, bột ngọt và có trọng lượng từ 1,7 – 5,5 kg/quả.

Theo các thương lái, tùy theo thổ nhưỡng mà chất lượng sầu riêng ở các vùng trồng nên giá sầu riêng ở từng vùng có sự chênh lệch lớn.

Sầu riêng và cà phê, cây trồng nào lãi hơn?

Hiện nay, năng suất sầu riêng bình quân các nhà vườn đạt được từ 17 – 18 tấn/ha, với giá bán xô tại vườn khoảng 70.000 – 75.000 đồng/kg, doanh thu hơn 1,2 tỉ đồng, tùy theo mức đầu tư mà lợi nhuận khác nhau.

Một nhà vườn trồng sầu riêng Dona

Hiện nay, sầu riêng là một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế nhất hiện nay. Nếu so sánh với cà phê, một loại cây trồng cũng "hot" hiện nay với mức giá tạm tính 115.000 đồng/kg nhưng năng suất bình quân loại cây này chỉ khoảng 3 tấn/ha.

Số liệu thống kê chính thức của hải quan, trong tháng 9 xuất khẩu rau quả lập kỷ lục ở mức 1,312 tỉ USD, đưa xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm lên 6,131 tỉ USD. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, riêng trong tháng 9 vừa qua, xuất khẩu rau quả có thể đạt gần 800 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay.