Giá sầu riêng hôm nay 8-10: Vượt 100.000 đồng/kg, nhà vườn trúng lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá sầu riêng hôm nay 8-10: Vượt 100.000 đồng/kg, nhà vườn trúng lớn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục tăng, so với chính vụ đã cao hơn từ 25.000 đồng/kg, nhà vườn trúng đậm

Hôm nay, 8-10, nhiều đại lý thu mua sầu riêng tiếp tục tăng giá thu mua.

TIN LIÊN QUAN

Giá sầu riêng tăng liên tục

Vựa Lý Phát (Đắk Lắk) phát giá mua sầu riêng Dona (Monthong, Thái) từ 100.000 – 101.000 đồng/kg (loại A), 80.000 - 81.000 đồng/kg (loại B) và loại C là 41.000 đồng/kg; so với ngày hôm qua giá tăng 1.000 đồng/kg.

So với một tháng trước, thời điểm chính vụ, giá sầu riêng đã tăng 20.000 – 25.000 đồng/kg.

Một số vựa thông báo giá sầu riêng Dona VIP lên đến 120.000 đồng/kg nhưng loại này khá hiếm.

Giá sầu riêng hôm nay 8 - 10: Tăng mạnh , nhà vườn thu lợi lớn từ 100 . 000 Đồng / kg - Ảnh 2.

Sầu riêng Dona

Sầu riêng Ri6 đang có sự chênh lệch giá lớn giữa khu vực Tây Nguyên và ĐBSCL. Trong khi Ri 6 Đắk Lắk, Lâm Đồng chỉ 55.000 – 60.000 đồng/kg thì sầu riêng Ri 6 Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ) giá lên đến 62.000 – 82.000 đồng/kg.

Tiêu chuẩn chung là sầu riêng là độ tuổi 7,5; da xanh, gai nhím, cơm vàng, bột ngọt và có trọng lượng từ 1,7 – 5,5 kg/quả.

Theo các thương lái, tùy theo thổ nhưỡng mà chất lượng sầu riêng ở các vùng trồng nên giá sầu riêng ở từng vùng có sự chênh lệch lớn.

Sầu riêng và cà phê, cây trồng nào lãi hơn?

Hiện nay, năng suất sầu riêng bình quân các nhà vườn đạt được từ 17 – 18 tấn/ha, với giá bán xô tại vườn khoảng 70.000 – 75.000 đồng/kg, doanh thu hơn 1,2 tỉ đồng, tùy theo mức đầu tư mà lợi nhuận khác nhau.

Giá sầu riêng hôm nay 8 - 10: Tăng mạnh , nhà vườn thu lợi lớn từ 100 . 000 Đồng / kg - Ảnh 3.

Một nhà vườn trồng sầu riêng Dona

Hiện nay, sầu riêng là một trong những cây trồng có hiệu quả kinh tế nhất hiện nay. Nếu so sánh với cà phê, một loại cây trồng cũng "hot" hiện nay với mức giá tạm tính 115.000 đồng/kg nhưng năng suất bình quân loại cây này chỉ khoảng 3 tấn/ha.

Số liệu thống kê chính thức của hải quan, trong tháng 9 xuất khẩu rau quả lập kỷ lục ở mức 1,312 tỉ USD, đưa xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm lên 6,131 tỉ USD. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, riêng trong tháng 9 vừa qua, xuất khẩu rau quả có thể đạt gần 800 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tin liên quan

Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

(NLĐO) – Sầu riêng tại Đắk Lắk – vùng trồng sầu riêng lớn nhất Việt Nam cuối mùa, hàng khan hiếm, giá tăng vọt

Giá sầu riêng giảm sâu nhưng xuất khẩu vẫn tăng mạnh

(NLĐO) – Giá sầu riêng đã hạ nhiệt so với năm ngoái nhưng xuất khẩu vẫn mang về hơn nửa tỉ USD/tháng, thậm chí là 800 triệu USD/tháng

Khởi nghiệp từ vỏ, hạt sầu riêng

Bên cạnh sự bùng nổ của diện tích sầu riêng và doanh thu xuất khẩu hàng tỉ USD mỗi năm, ngành hàng này cũng thải ra lượng vỏ và hạt khổng lồ cần xử lý

sầu riêng Dona giá sầu riêng hôm nay sầu riêng Thái Ri6
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo