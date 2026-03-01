HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá sầu riêng Musang King rẻ đến bất ngờ

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: AN NA

(NLĐO) - Musang King được mệnh danh là "sầu riêng vua", giá cao nhất thị trường sầu riêng nhưng nay khá rẻ nếu so với giống Monthong

Ngày 1-3, các vựa thu mua sầu riêng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt cập nhật giá mới đối với các giống chủ lực như Monthong (Thái, Dona), Ri 6 và Musang King.

Theo đó, giá sầu riêng Monthong tiếp tục “nóng” khi được thu mua ở mức 160.000 – 165.000 đồng/kg đối với loại A. Sầu riêng Ri 6 cũng đứng ở mức cao, dao động 103.000 – 105.000 đồng/kg (loại A). Trong khi đó, giá Musang King chỉ phổ biến từ 130.000 – 135.000 đồng/kg.

So với vài ngày trước, giá sầu riêng Dona đã giảm nhẹ, khoảng 5.000 – 10.000 đồng/kg, song vẫn duy trì ở mặt bằng cao. Ngược lại, giá Musang King chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Anh Nguyễn Lỳ, một thương lái thu mua sầu riêng ở Đồng Tháp, giải thích do sầu riêng Monthong đang thiếu hàng, giá đẩy lên cao trong khi sầu riêng Musang King dù ít nhưng không được chuộng bằng.

Hiện tại, mỗi ngày, anh Lỳ thu mua khoảng dưới 1 tấn Musang King nên sẽ ghép container chung với sầu riêng Thái khoảng 10 tấn/ngày và Ri 6 từ 10-20 tấn/ngày.

Giá sầu riêng Musang King bất ngờ rẻ hơn Monthong - Ảnh 2.

Sầu riêng Musang King đang được bán nội địa nhiều bởi phù hợp thị hiếu tiêu dùng

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, lý giải do sầu riêng Dona là mặt hàng chủ lực tại thị trường Trung Quốc nên nhu cầu rất lớn. Ngược lại, Musang King của Việt Nam không phải là mặt hàng chính tại Trung Quốc. Trung Quốc chủ yếu nhập Musang King từ Malaysia do đây là đối tác truyền thống và là nơi xuất xứ của giống này.

Ông Mười cho hay giống Musang King đòi hỏi cây phải già (thường trên 8 năm) mới cho chất lượng trái ổn định và ngon.

Tại Việt Nam, nhiều vùng mới trồng nên cây còn non, dẫn đến chất lượng trái không đạt khiến nhiều nông dân thiếu kiên trì, thậm chí chặt bỏ để quay lại trồng Ri6 hoặc Dona.

Ông Mười thông tin Musang King Malaysia đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu nên có giá bán cao và được dùng để xuất khẩu.

Giá sầu riêng Musang King bất ngờ rẻ hơn Monthong - Ảnh 3.

Sầu riêng Musang King

Năm vừa qua, Malaysia nhập sầu riêng từ Việt Nam rất nhiều để phục vụ tiêu dùng trong nước. "Tuy Musang King không có giá cao nhất thị trường nhưng vẫn là mức giá rất tốt, nông dân có hàng đều trúng lớn" – ông Mười cho biết.

Tin liên quan

Giá sầu riêng đầu năm cao ngất ngưởng

Giá sầu riêng đầu năm cao ngất ngưởng

(NLĐO) - Sầu riêng Việt Nam đang "một mình một chợ" và nguồn cung ít, trong khi thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao

Cú lội ngược dòng của sầu riêng Việt

(NLĐO) - Hành trình của trái sầu riêng Việt Nam trong năm qua là một trận bóng đá kịch tính với "cú lội ngược dòng" ngoạn mục để xác lập kỷ lục

Giá sầu riêng ngược dòng nhiều loại nông sản

Cơn sốt giá sầu riêng có thể còn kéo dài, đến khi Việt Nam bước vào chính vụ thu hoạch loại trái cây này

sầu riêng sầu riêng Ri 6 Musang King sầu riêng vua Dona sầu riêng Thái
