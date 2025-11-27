Giá sầu riêng tăng vọt nhưng nông dân vẫn kém vui

Ngày 27-11, các vựa thu mua sầu riêng đồng loạt thông báo giá tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, sầu riêng Dona miền Tây 125.000 đồng/kg (loại A), 115.000 đồng/kg (loại B) và loại C và D cũng được 55.000 đồng/kg.

So với cuối tháng 10, giá sầu riêng Dona tăng đến 25.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri 6 phổ biến ở mức 68.000 đồng/kg (loại A) và 55.000 đồng/kg (loại B), loại CD 35.000 đồng/kg. Một số vựa thu mua giá cao hơn, khoảng 71.000 đồng/kg Ri 6 loại A nhưng tuyển chọn gắt hơn.

Giám đốc một HTX chuyên sầu riêng ở Vĩnh Long cho biết giá sầu riêng Ri 6 mua xô tại vườn từ 58.000 – 62.000 đồng/kg; sầu riêng Monthong 80.000 đồng/kg.

So với hàng chính vụ thì giá cao nhưng so với cùng kỳ năm ngoái chỉ gần bằng một nửa trong khi chi phí sản xuất hàng trái vụ cao gấp 2-3 lần nên nông dân kém vui.

Sầu riêng đang trong giai đoạn trái vụ

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết sầu riêng hiện có rất ít nên giá đẩy lên cao. Lý do, đang ở các tháng trái vụ và tình trạng hàng ít sẽ còn kéo dài đến tháng 3 năm sau.

"Mọi năm, lượng sầu riêng trái vụ vốn đã ít. Năm nay còn khan hiếm hơn do nhiều vườn ở miền Tây bị ngập lụt. Ngoài ra, năm ngoái giá sầu riêng trái vụ xuống thấp (từ đầu năm 2025 – PV) nên nhiều nông dân không làm vụ này mà để cây ra trái tự nhiên, thu hoạch vào chính vụ sau tháng 4 hằng năm" – ông Mười phân tích.

Tuy nhiên, thị trường vẫn có nhiều nơi bán sầu riêng với giá tương đối mềm, lý do đây là "hàng dạt" và tỉ lệ khá nhiều. Điều này cho thấy kỹ thuật canh tác vẫn cần cải thiện để nâng chất lượng, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu và cả tiêu dùng nội địa.