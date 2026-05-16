Giá tấm pin năng lượng, pin lưu trữ đồng loạt tăng giữa "cơn sốt" lắp điện mặt trời mái nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá tấm pin năng lượng, pin lưu trữ đồng loạt tăng giữa "cơn sốt" lắp điện mặt trời mái nhà

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chi phí lắp đặt điện mặt trời tăng đến 20% nhưng nhu cầu lắp đặt vẫn tăng do thời tiết nắng nóng và sự khuyến khích từ cơ quan quản lý.

Giá thiết bị điện mặt trời đang có xu hướng tăng trở lại sau thời gian dài giảm sâu, song nhu cầu lắp đặt tại TPHCM và nhiều địa phương phía Nam vẫn tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài và áp lực chi phí điện sinh hoạt ngày càng lớn.

TIN LIÊN QUAN

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hợi, giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho biết khoảng hai tháng gần đây, giá tấm pin mặt trời đã bắt đầu nhích lên. 

Riêng pin lưu trữ tăng muộn hơn, khoảng một tháng trở lại đây với mức tăng phổ biến khoảng 15%.

Theo ông Hợi, nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động thị trường quốc tế. Trong đó, việc Trung Quốc thay đổi chính sách hỗ trợ thuế xuất khẩu khiến giá hàng hóa tăng lên. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt giữa Mỹ và Iran, cũng kéo chi phí vận chuyển tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thiết bị nhập khẩu.

"Chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái hiện cao hơn trước nhưng về dài hạn vẫn là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm tiền điện và chủ động nguồn năng lượng cho gia đình" - ông Hợi nhận định.

Giá tấm pin năng lượng và pin lưu trữ tăng giữa cơn sốt lắp điện mặt trời 2026 - Ảnh 2.

Chi phí lắp điện mặt trời đang tăng mạnh

Nói rõ hơn về chi phí lắp đặt điện mặt trời tăng, ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, đại diện Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar, cho biết giá tấm pin mặt trời đã tăng khoảng 40% so với năm ngoái và tăng 5%-10% so với đầu năm 2026. 

Trong khi đó, pin lưu trữ tăng khoảng 20% so với năm 2025 và tăng 10%-15% so với đầu năm nay.

Dù vậy, nếu so với giai đoạn 2019-2020, thời điểm thị trường điện mặt trời bùng nổ nhờ chính sách giá FIT ưu đãi, thì giá pin hiện vẫn thấp hơn khoảng 30%-40%.

Theo các doanh nghiệp, biến tần (inverter) là nhóm thiết bị ít biến động giá nhất nhờ cạnh tranh cao giữa các nhà sản xuất và chuỗi cung ứng ổn định. Tính tổng thể, chi phí lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình hiện tăng khoảng 15% so với trước.

Theo khảo sát, hiện giá một tấm pin mặt trời tùy công suất dao động khoảng 2,6-3 triệu đồng. Pin lưu trữ loại 5kWh có giá từ 20-25 triệu đồng; loại 10kWh khoảng 30-35 triệu đồng; còn dòng 15-16kWh dao động 40-48 triệu đồng, tùy thương hiệu và chế độ bảo hành.

Bất chấp giá linh kiện leo thang, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời của người dân và doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu do nắng nóng kéo dài khiến tiền điện của các hộ gia đình tăng cao. 

Đặc biệt, sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, người dân càng quan tâm hơn đến các giải pháp tiết kiệm điện.

Theo tính toán của các đơn vị lắp đặt, một hộ gia đình sử dụng hệ thống điện mặt trời công suất 6kWp kèm pin lưu trữ 20kWh có thể giảm khoảng 1-2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Tổng chi phí đầu tư khoảng 130 triệu đồng và thời gian thu hồi vốn vào khoảng 4 năm.

Theo kế hoạch tiết kiệm điện vừa được Bộ Công Thương ban hành, mục tiêu năm 2026 là tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Bộ cũng khuyến khích hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng để chủ động nguồn điện và giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng cao.


Tin liên quan

Kế hoạch mới của Bộ Công Thương, ai lắp điện mặt trời mái nhà sẽ được hỗ trợ?

Kế hoạch mới của Bộ Công Thương, ai lắp điện mặt trời mái nhà sẽ được hỗ trợ?

(NLĐO) - Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện.

Lắp điện mặt trời mái nhà: Tiết kiệm tiền điện, sao vẫn ít người làm?

(NLĐO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, TPHCM chỉ mới có hơn 2.400 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Tiền điện bao nhiêu mỗi tháng thì hộ gia đình nên lắp điện mặt trời mái nhà?

(NLĐO) - Hộ gia đình có tiền điện từ 800 ngàn đồng mỗi tháng trở lên có thể cân nhắc lắp điện mặt trời mái nhà.

chi phí vận chuyển năng lượng mặt trời điện mặt trời pin mặt trời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo