Giá tấm pin năng lượng, pin lưu trữ đồng loạt tăng giữa "cơn sốt" lắp điện mặt trời mái nhà

Giá thiết bị điện mặt trời đang có xu hướng tăng trở lại sau thời gian dài giảm sâu, song nhu cầu lắp đặt tại TPHCM và nhiều địa phương phía Nam vẫn tăng mạnh do thời tiết nắng nóng kéo dài và áp lực chi phí điện sinh hoạt ngày càng lớn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Hợi, giám đốc Công ty TNHH Ánh Dương Power, cho biết khoảng hai tháng gần đây, giá tấm pin mặt trời đã bắt đầu nhích lên.

Riêng pin lưu trữ tăng muộn hơn, khoảng một tháng trở lại đây với mức tăng phổ biến khoảng 15%.

Theo ông Hợi, nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động thị trường quốc tế. Trong đó, việc Trung Quốc thay đổi chính sách hỗ trợ thuế xuất khẩu khiến giá hàng hóa tăng lên. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt giữa Mỹ và Iran, cũng kéo chi phí vận chuyển tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thiết bị nhập khẩu.

"Chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái hiện cao hơn trước nhưng về dài hạn vẫn là giải pháp hiệu quả để tiết kiệm tiền điện và chủ động nguồn năng lượng cho gia đình" - ông Hợi nhận định.

Chi phí lắp điện mặt trời đang tăng mạnh

Nói rõ hơn về chi phí lắp đặt điện mặt trời tăng, ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, đại diện Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar, cho biết giá tấm pin mặt trời đã tăng khoảng 40% so với năm ngoái và tăng 5%-10% so với đầu năm 2026.

Trong khi đó, pin lưu trữ tăng khoảng 20% so với năm 2025 và tăng 10%-15% so với đầu năm nay.

Dù vậy, nếu so với giai đoạn 2019-2020, thời điểm thị trường điện mặt trời bùng nổ nhờ chính sách giá FIT ưu đãi, thì giá pin hiện vẫn thấp hơn khoảng 30%-40%.

Theo các doanh nghiệp, biến tần (inverter) là nhóm thiết bị ít biến động giá nhất nhờ cạnh tranh cao giữa các nhà sản xuất và chuỗi cung ứng ổn định. Tính tổng thể, chi phí lắp đặt điện mặt trời cho hộ gia đình hiện tăng khoảng 15% so với trước.

Theo khảo sát, hiện giá một tấm pin mặt trời tùy công suất dao động khoảng 2,6-3 triệu đồng. Pin lưu trữ loại 5kWh có giá từ 20-25 triệu đồng; loại 10kWh khoảng 30-35 triệu đồng; còn dòng 15-16kWh dao động 40-48 triệu đồng, tùy thương hiệu và chế độ bảo hành.

Bất chấp giá linh kiện leo thang, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời của người dân và doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu do nắng nóng kéo dài khiến tiền điện của các hộ gia đình tăng cao.

Đặc biệt, sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, người dân càng quan tâm hơn đến các giải pháp tiết kiệm điện.

Theo tính toán của các đơn vị lắp đặt, một hộ gia đình sử dụng hệ thống điện mặt trời công suất 6kWp kèm pin lưu trữ 20kWh có thể giảm khoảng 1-2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Tổng chi phí đầu tư khoảng 130 triệu đồng và thời gian thu hồi vốn vào khoảng 4 năm.

Theo kế hoạch tiết kiệm điện vừa được Bộ Công Thương ban hành, mục tiêu năm 2026 là tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc. Bộ cũng khuyến khích hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng để chủ động nguồn điện và giảm áp lực chi phí sinh hoạt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng cao.



