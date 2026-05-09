Điện mặt trời mái nhà đang được nhiều hộ gia đình quan tâm, tìm hiểu để lắp đặt nhằm giảm chi phí tiền điện hàng tháng, nhất là trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trước khi đầu tư, các hộ cũng cần tính toán hiệu quả sử dụng và lựa chọn công suất lắp đặt phù hợp để bảo đảm hiệu quả kinh tế.



Nhu cầu tìm mua thiết bị điện mặt trời để tiết kiệm tiền điện đang tăng mạnh

Phân tích dựa trên biểu giá điện sinh hoạt EVN, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đưa ra nhiều khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Theo EVNNPC, hộ gia đình có tiền điện từ 500 – 800 ngàn đồng/tháng, tức tiêu thụ thấp dưới 300 kWh/tháng chưa cần lắp điện mặt trời mái nhà.

Hộ gia đình có tiền điện 800 đến 1,5 triệu đồng/tháng (tiêu thụ trung bình 300-500 kWh/tháng) nên cân nhắc lắp điện mặt trời với công suất 2-3 kWp, với sản lượng 250-350 kWh. Mức đầu tư này giúp hoàn vốn trong vòng 5-6 năm.

Hộ gia đình có tiền điện từ 1,5 – 2,5 triệu đồng/tháng (tiêu thụ trung bình cao từ 500-800 kWh/tháng) nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà với công suất từ 3-5 kWp, sản lượng 400 – 650 kWh, hoàn vốn 4-5 năm.

Hộ gia đình có tiền điện từ 2,5 - 4 triệu đồng/tháng (tiêu thụ cao 800-1.200 kWh/tháng) rất nên lắp đặt điện mặt trời mái nhà, công suất 5-7 kWp, sản lượng 650-900 kWh, với thời gian hoàn vốn 3,5-4,5 năm.

Cuối cùng, hộ gia đình có tiền điện trên 4 triệu đồng/tháng, tiêu thụ rất cao trên 1.200 kWh/tháng cần thiết nên lắp điện mặt trời mái nhà, công suất khuyến nghị lắp là 7-10 kWp, sản lượng 900-1.300 kWh, thời gian hoàn vốn 3-4 năm.

EVNNPC khuyến nghị kết quả trên có thể thay đổi tùy vị trí và hệ thống.

Với pin lưu trữ, TS Nguyễn Huy Hoạch, Chuyên gia Hội đồng khoa học Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, cũng cho rằng các hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng khoảng 600 kWh/tháng trở lên được xác lập như một ngưỡng khả thi về mặt kinh tế (điểm hòa vốn) để lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ.

TS Nguyễn Huy Hoạch phân tích, mức tiêu thụ khoảng 600 kWh/tháng, một hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất khoảng 5 kWp kết hợp pin lưu trữ 10 kWh hiện nay có chi phí khoảng 100 đến 120 triệu đồng.

Với cấu hình trên, hộ gia đình có thể giảm khoảng 70-90% lượng điện mua từ lưới, tương đương tiết kiệm 1,8-2,2 triệu đồng mỗi tháng và thời gian hoàn vốn dao động từ 4-5 năm.

Khi mức tiêu thụ tăng lên 800-1.000 kWh/tháng, hiệu quả cải thiện rõ rệt khi hệ thống được khai thác gần tối đa, giúp rút ngắn thời gian hoàn vốn xuống còn 3-4 năm.

Theo TS Nguyễn Huy Hoạch, điều này cho thấy điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ không phải là giải pháp đại trà, mà phù hợp nhất với nhóm tiêu thụ trung bình và cao.