Kinh tế

Giá thanh long chong đèn tại Lâm Đồng đạt mức cao nhất nhiều năm

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Thanh long chong đèn tại tỉnh Lâm Đồng hiện được thu mua 15.000 – 23.000 đồng/kg, mức cao nhất cùng kỳ trong nhiều năm

Những ngày đầu tháng 12, giá thanh long ruột trắng chong đèn nghịch vụ tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ngay tại vườn với mức 15.000 – 23.000 đồng/kg, tùy mẫu mã và độ đồng đều của trái.

Riêng thanh long đỏ, hiện được thu mua tại vườn với mức giá kỷ lục, từ 35.000 – 40.000 đồng/kg.

Theo thương lái, đây là mức giá cao nhất của cùng thời điểm tháng 12 trong vài năm gần đây, ghi nhận từ các vùng trồng trọng điểm.

Giá thanh long chong đèn tại Lâm Đồng tăng mạnh, đạt mức cao nhất nhiều năm - Ảnh 1.

Thanh long được các thương lái thu mua tại vườn ở mức cao. Ảnh: Triều Bảo

Tại khu vực Hàm Thuận Nam, "thủ phủ" thanh long của cả nước, nhiều thương lái cho biết lượng trái chín trong vườn hiện không nhiều do nông dân giảm diện tích chong đèn trong vài năm trở lại đây. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thời điểm cuối năm tương đối ổn định, góp phần đẩy giá tăng nhanh và duy trì ở mức cao.

Một thương lái tại xã Hàm Kiệm nhận định hiện nguồn cung hạn chế là yếu tố chính giữ giá ở mức tốt. "Dự kiến trong tháng 12, giá khó giảm sâu. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn cận Tết Âm lịch, khi lượng thanh long nghịch vụ vào rộ, giá có thể hạ nhiệt" - người này nói.

Giá thanh long chong đèn tại Lâm Đồng tăng mạnh, đạt mức cao nhất nhiều năm - Ảnh 2.

Thanh long xuất khẩu được một doanh nghiệp tại xã Hàm Kiệm thu mua, tập kết tại vựa sáng 3-12. Ảnh: Triều Bảo

Theo các doanh nghiệp thu mua, từ đầu vụ chong đèn nghịch mùa đến nay, giá thanh long tương đối ổn định, luôn giữ trên mức 10.000 đồng/kg – cao hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm trước, khi nhiều mùa nghịch phải bán dưới giá thành. Tuy vậy, sản lượng năm nay nhìn chung không đồng đều do ảnh hưởng thời tiết và tâm lý thận trọng của người trồng.

Thống kê từ ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho thấy diện tích thanh long chong đèn có xu hướng giảm những năm qua vì chi phí điện cao, giá đầu ra bấp bênh. Năm 2024-2025, nhiều nhà vườn chỉ chong đèn cầm chừng hoặc chuyển sang canh tác tiết giảm, dẫn tới sản lượng trái nghịch vụ không lớn. Trong khi đó, các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, Ấn Độ, UAE… giữ tiêu thụ ổn định từ đầu quý IV-2025.

Theo dự báo giá thanh long sẽ duy trì ở biên độ cao trong phần còn lại của tháng 12, trước khi có thể "hạ nhiệt" khi nguồn cung vụ Tết tăng mạnh.

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Xuất khẩu dừa tươi nhìn từ bài học sầu riêng, thanh long

Sau thời gian ngắn tăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu dừa tươi của Việt Nam đang xuất hiện những dấu hiệu bất ổn

Thanh long, hồ tiêu "tắc đường" vào EU, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp nóng

(NLĐO) - Cần nhanh chóng xử lý các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm phục vụ xuất khẩu với thanh long, hồ tiêu...

Không để thanh long xuất khẩu châu Âu từ loại A sang hàng dạt

(NLĐO) – Sau 2 tuần bị tắc, các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả, chủ yếu là thanh long sắp được hoàn tất thủ tục để xuất khẩu

