Kinh tế

Giá nông thủy sản miền Tây: Trái thanh long "bán rẻ như cho" tại vườn

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Khoảng 10 năm trước, trái thanh long giúp nhiều hộ dân ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long “đổi đời", giờ thì bán rẻ như cho

Ngày 23-10, ông Phạm Văn Tương (60 tuổi; ngụ xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa thống nhất giá thanh long ruột đỏ với thương lái, không phân biệt loại 1,2,3 mà đồng giá là 4.500 đồng/kg.

- Ảnh 1.

Nông dân Phạm Văn Tương thu hoạch thanh long chính vụ tại vườn nhà

"Đợt chính vụ này, gia đình tôi thu hoạch được khoảng 1 tấn thanh long ruột đỏ, với giá mà thương lái đặt cọc sáng nay chắc chắn không có đồng lãi nào. Ngược lại, tôi còn phải trả nợ tiền phân bón, thuốc trừ sâu hơn 20 triệu đồng, chưa kể tiền công lao động" - ông Tương buồn bã nói.

Khá hơn ông Tương một chút, cách đây khoảng 1 tuần, ông Nguyễn Thanh Bình (ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa bán 2 tấn thanh long ruột đỏ với giá loại 1 là 8.000 đồng/kg, loại 2 và 3 từ 4.000-5.000 đồng/kg. Nếu so với thời điểm cách đây chưa đầy một tháng, mức giá trên chỉ bằng 1/3.

"Khoảng 10 năm trước, cây thanh long giúp người dân ở địa phương "đổi đời". Trong đó, thanh long ruột đỏ có giá từ 50.000 – 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc sống người dân rất khó khăn do giá cả thanh long bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định" – ông Bình thông tin.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Phạm Ngọc (ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh), thời hoàng kim, ông đã từng sở hữu 3-4 nhà kho, mỗi ngày xuất đi hàng trăm tấn thanh long. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông không còn giữ lại kho nào mà đã cho thuê hoặc đóng cửa vì giá thanh long quá bấp bênh.

Theo ông Ngọc, hiện giá thu mua thanh long đồng giá tại vườn dao động từ 5.000-7.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá thanh long vụ thuận giảm mạnh là do "cung vượt cầu"; thời tiết thuận lợi, thanh long cho năng suất cao. Ngoài ra, do đang ở thời điểm thu hoạch rộ của nhiều loại trái cây khác và mưa bão kéo dài khiến cho thanh long tiêu thụ chậm.

- Ảnh 2.

Dù giá thanh long có thấp nhưng người dân ở tỉnh Tây Ninh vẫn phải thu hoạch để chuẩn bị cho vụ tới

Bên cạnh đó, trái thanh long chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng thời điểm này Trung Quốc cũng thu hoạch thanh long nên phần nào ảnh hưởng đến giá cả trong nước.

- Ảnh 3.

Thanh long bán lẻ tại chợ đầu mối phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Từ một loại cây trồng giúp hàng ngàn hộ dân ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long đổi đời, vươn lên làm giàu nhưng hiện trái thanh long từ vườn ra thì trường phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến xe của thương lái.

Vĩnh Long Tây Ninh Đồng Tháp thanh long
