Giá thịt heo bật tăng lên 300.000 đồng/kg

Ngày 28 tháng Chạp (15-2), tại các chợ truyền thống và siêu thị cũng như trung tâm thương mại đều khá đông khách đến mua sắm Tết. Tại các sạp bán thịt heo, khá đông khách đến mua.

Hôm nay, thông tin từ thương lái, số lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) tăng 62 tấn so với ngày hôm qua, lên 714 tấn. Giá heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng, lên 90.000 đồng/kg, heo mảnh loại 1 tăng 1.000 đồng lên 96.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một số mặt hàng thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối lại có giá tăng cao. Sườn non tăng 30.000 đồng, lên 220.000 đồng/kg; giò trước tăng 5.000 đồng, lên 85.000 đồng/kg.

Các mặt hàng khác vẫn giữ mức giá bán ngày hôm qua như thịt ba rọi vẫn giữ mức 190.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, thịt đùi 90.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, giò sau 65.000 đồng/kg.

Ngày 27 Tết, khách mua thịt heo tại chợ lẻ ở TPHCM khá đông

Còn tại các chợ lẻ ở TPHCM như chợ Thị Nghè, chợ Đo Đạc, chợ Bình Khánh, chợ Bà Chiểu, giá thịt heo tiếp tục tăng mạnh so với ngày hôm qua.

Thịt ba rọi tại chợ đầu mối hôm nay lên 220.000 đồng/kg, trong khi chợ lẻ tăng lên 300.000 đồng/kg, còn thịt ba rọi ở chợ đầu mối không tăng giá vẫn giữ mức 190.000 đồng/kg nhưng ở chợ lẻ đẩy giá lên 300.000 đồng/kg, còn thịt đùi ở chợ lẻ 150.000 đồng/kg, nạc dăm 180.000 đồng/kg.