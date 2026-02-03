HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giá thuê đất công ích quá cao, Thanh Hóa xin ý kiến Trung ương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo luật hiện hành, giá cho thuê 1 ha đất công ích khoảng 400 triệu đồng, Thanh Hóa cho rằng số tiền này quá cao nên đã có văn bản xin ý kiến Bộ NN-MT

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa, vừa có văn bản báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) liên quan đến việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giá thuê đất công ích quá cao, Thanh Hóa xin ý kiến Trung ương - Ảnh 1.

Do giá thuê đất công ích cao, Thanh Hóa phải xin ý kiến trung ương

Theo Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa, hiện nay Thanh Hóa đang triển khai lập, thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với loại đất nêu trên theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trong văn bản xin ý kiến, Sở NN-MT nêu: Tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích (sau đây viết tắt là đất nông nghiệp công ích) thì "… hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hằng năm".

Việc quy định nêu trên, Giá khởi điểm bán đấu giá được xác định bằng giá đất nông nghiệp theo giá đất trong bảng giá đất.

Tuy nhiên, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định "giá khởi điểm được xác định theo bảng giá đất hằng năm"; nhưng theo khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024 lại không có Bảng giá đất hằng năm, mà chỉ quy định: "Hằng năm, UBND tỉnh có trách nhiệm trình HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1-1 của năm tiếp theo".

Như vậy, việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích được xác định theo giá đất nông nghiệp trong Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành hàng năm.

Trong khi đó, tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2024/NĐ-CP có quy định về giá đất trong bảng giá đất như sau: "3. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm, trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất."; Khoản 3 Điều 179 Luật Đất đai 2024 Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích quy định: "Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 10 năm".

Thực tế, giá thuê đất sẽ có thay đổi nếu thay đổi thời hạn thuê đất (5 năm khác với 10 năm và khác với không quy định thời hạn) do có tính sử dụng ổn định thấp và khác với đất nông nghiệp được giao đất. Do đó, việc sử dụng giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất (không thời hạn) để xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất đối với đất nông nghiệp công ích là chưa phù hợp.

Sở NN-MT Thanh Hóa dẫn chứng, tại Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn khoảng 40.000 đồng/m2 thì giá thuê hàng năm là quá cao, tức là giá thuê 1 ha đất (10.000 m2) 1 năm lên tới 400 triệu đồng/năm.

Với thực trạng trên, Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý đất đai, xem xét, có ý kiến hướng dẫn cụ thể việc xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê diện tích đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích nêu trên làm cơ sở thực hiện các công việc theo thẩm quyền.

