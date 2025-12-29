HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng lấy ý kiến tăng giá thuê chung cư xã hội, cao nhất hơn 7 lần

B.Vân

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến về phương án điều chỉnh giá thuê chung cư xã hội, với mức tăng từ 1,94 đến 7,46 lần, áp dụng theo lộ trình 5 năm

Ngày 29-12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin đã công khai lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá thuê các khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công.

Theo phương án điều chỉnh, giá thuê nhà ở xã hội dự kiến tăng từ 1,94 đến 7,46 lần, tùy vị trí và loại hình. Việc điều chỉnh được triển khai theo lộ trình 5 năm, từ 2026 đến 2030, nhằm phân bổ mức tăng theo từng giai đoạn, hạn chế tác động đột ngột đến người thuê.

Đà Nẵng lấy ý kiến tăng giá thuê chung cư xã hội, cao nhất tăng hơn 7 lần - Ảnh 1.

Việc điều chỉnh giá cho thuê sẽ chưa áp dụng đối với các khu chung cư xuống cấp

Cụ thể, năm đầu tiên (dự kiến từ năm 2026, sau 3 tháng kể từ khi quyết định phê duyệt có hiệu lực), giá thuê sẽ bằng mức hiện hành cộng thêm 20% phần chênh lệch. Giai đoạn 2027–2029, mỗi năm tiếp tục tăng thêm 20% phần chênh lệch, tương ứng đạt 40%, 60% và 80%. Từ ngày 1-1-2030, giá thuê được áp dụng theo mức điều chỉnh đầy đủ.

Trong tổng số 43 khu chung cư nhà ở xã hội do thành phố quản lý, có 38 khu dự kiến thực hiện điều chỉnh theo lộ trình nêu trên. Một số khu đang xuống cấp, chờ phá dỡ hoặc các khu mới xác định giá thuê gần đây sẽ tạm thời chưa áp dụng.

Theo dự thảo, đến năm 2030, một số khu có mức điều chỉnh lớn như chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông, giá thuê dự kiến tăng từ 3.630 đồng/m² lên 54.718 đồng/m²; Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng tăng từ 16.900 đồng/m² lên 56.249 đồng/m².

Sở Xây dựng Đà Nẵng lý giải, phần lớn giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hiện nay được xác định tại thời điểm nghiệm thu, chưa được cập nhật đầy đủ chi phí bảo trì. Mức giá thấp kéo dài khiến nguồn kinh phí bảo dưỡng không đáp ứng yêu cầu, trong khi ngân sách thành phố vẫn phải bù đắp cho các hạng mục sửa chữa lớn như hệ thống phòng cháy chữa cháy, thang máy.

Thực tế này cũng từng được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra trong báo cáo năm 2016, cho rằng giá cho thuê chưa tuân thủ đầy đủ quy định, thiếu cơ sở và không còn phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là khi lương tối thiểu vùng đã nhiều lần điều chỉnh tăng.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh giá thuê là cần thiết nhằm bảo đảm nguyên tắc "tính đúng, tính đủ", tạo nguồn lực duy trì chất lượng nhà ở xã hội và giảm áp lực chi ngân sách trong dài hạn.

