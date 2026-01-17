HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Giá thuê ở chợ Hoàn Lão bị khiếu nại "quá cao": Ai đúng, ai sai?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nhiều năm khiếu nại giá thuê ở chợ Hoàn Lão bị cho là "quá cao", Sở Công Thương Quảng Trị kết luận không có tình tiết mới và đề nghị khép lại vụ việc.

Giá thuê chợ Hoàn Lão “ quá cao ”: Ai đúng , Ai sai Trong vụ khiếu nại? - Ảnh 1.

Chợ Hoàn Lão, nơi phát sinh kiến nghị kéo dài liên quan đến giá thuê địa điểm kinh doanh.

Ngày 17-1, Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với UBND xã Hoàn Lão rà soát, kiểm tra về kiến nghị của một tiểu thương liên quan đến giá thuê địa điểm kinh doanh tại đình chính chợ Hoàn Lão.

Sở Công Thương cũng đã báo cáo kết quả giải quyết về đơn kiến nghị của bà Ngô Nữ Thu Hiền (trú phường Đồng Hới) lên UBND tỉnh Quảng Trị, liên quan đến việc bà này khiếu nại Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch (cũ) áp giá thuê địa điểm kinh doanh tại đình chính chợ Hoàn Lão cao hơn quy định.

Theo Sở Công Thương, từ tháng 6-2023 đến năm 2025, bà Hiền nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình (cũ) và tỉnh Quảng Trị (sau sáp nhập), cho rằng mức giá thuê tại đình chính chợ Hoàn Lão được áp dụng sai quy định, cao hơn nhiều lần so với Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình (cũ).

Tuy nhiên, UBND huyện Bố Trạch (cũ) cùng các phòng, ban chuyên môn đã nhiều lần làm việc trực tiếp với bà Hiền và có hàng loạt văn bản trả lời. Trong đó, kết luận của UBND huyện khẳng định quy trình xây dựng giá khởi điểm cho thuê và đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh tại đình chính chợ Hoàn Lão được thực hiện đúng quy định pháp luật; Quyết định 48/2017/QĐ-UBND chỉ là một trong các căn cứ để xây dựng giá, mức giá được cho là hợp lý và nhận được sự đồng thuận của đa số tiểu thương.

Do không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, UBND huyện Bố Trạch (cũ) đã ban hành quyết định hủy kết quả cho thuê và đề nghị cưỡng chế thu hồi 2 điểm kinh doanh tầng 1 tại đình chính chợ Hoàn Lão mà bà Hiền trúng đấu giá.

Dù vậy, người thuê vẫn không chấp hành và tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Trị.

Từ kết quả rà soát, Sở Công Thương Quảng Trị nhận định các nội dung khiếu nại không có tình tiết mới, đã được giải quyết đúng trình tự, thẩm quyền. Sở đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị liên quan đến giá thuê địa điểm kinh doanh tại đình chính chợ Hoàn Lão để ổn định tình hình quản lý chợ và hoạt động kinh doanh của các tiểu thương.

