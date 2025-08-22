Hôm nay, 22-8, giá tiêu Đắk Lắk tăng thêm 2.000 đồng/kg so với 2 hôm trước, lên mức 150.000 đồng/kg; các địa phương khác giá tiêu cũng nóng trở lại với mức tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu Đắk Lắk tăng mạnh

Lý giải về hiện tượng trên, một chuyên gia trong ngành cho hay giá tiêu đang tăng trở lại khi Việt Nam đã hết mùa và yếu tố quan trọng nhất là Mỹ áp thuế với hàng chuyển khẩu tới 40%.

Điều này khiến cho tiêu nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam kém đi lợi thế, doanh nghiệp xuất khẩu tiêu đi Mỹ sẽ phải mua hàng của nông dân Việt Nam để có thuế thấp hơn.

Tuy nhiên, giá tiêu Việt Nam cũng bị một lực cản do thuế GTGT mới khiến các doanh nghiệp e dè, giảm lực mua với kỳ vọng chính sách này được hoãn hoặc điều chỉnh.

Giá tiêu trong nước đang tăng trở lại

Số liệu thống kê hải quan cho thấy 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu đến gần 31.500 tấn tiêu các loại, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái từ các nước: Brazil, Campuchia và Indonesia.

Mỹ vẫn là thị trường số 1 của tiêu

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 145.300 tấn tiêu, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ba thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, Đức và Ấn Độ, chiếm thị phần lần lượt là 26%, 8,9% và 7,3%. Như vậy, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp sẽ tăng mua hồ tiêu từ nông dân để xuất khẩu với nhiều kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại, ít nhất bằng giá đầu vụ thu hoạch ở mức từ 160.000 – 170.000 đồng/kg.