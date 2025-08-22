Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 22-8 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London – Anh tăng từ 2,41% - 3,47%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng tăng tới 2,95%-4,16%.

Giá cà phê hôm nay tăng 40% sau 1 tháng

Trong các phiên gần đây, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục leo thang mạnh. Đáng chú ý, hợp đồng Robusta giao xa tháng 5-2026 tăng thêm 143 USD/tấn, cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng nguồn cung khan hiếm trong dài hạn.

Ở kỳ hạn tham chiếu chính, tháng 11/2025, giá tăng 119 USD/tấn, lên 4.520 USD/tấn. Chỉ trong ba phiên gần nhất, mức tăng đã chạm 500 USD/tấn.

Nếu so với ngày 22-7, khi giá xuống đáy ở mức 3.187 USD/tấn, thị trường hiện đã bật tăng tới 40%, tương đương thêm 1.333 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica giao tháng 12-2025 tăng 250 USD/tấn, lên 8.050 USD/tấn, tức khoảng 210.600 đồng/kg.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay được dự báo sẽ tiếp tục đi lên từ mốc 123.000 đồng/kg, cũng cao hơn 40% so với mức đáy 88.300 đồng/kg cách đây một tháng.

Xuất khẩu cà phê thu 7,5 tỉ USD

Những gì đang diễn ra với thị trường cà phê cho thấy mặt hàng này đang sốt giá trở lại sau khi hạ nhiệt bởi các thông tin nguồn cung dồi dào ở các nước sản xuất.

Tuy nhiên, những gì xảy ra gần đây lại cho thấy vụ tới, sản lượng cà phê có thể hụt bởi Brazil gặp sương giá, đặc biệt là các rào cản về thuế quan và phi thuế quan khiến cho thương mại cà phê khó khăn, là yếu tố kích giá cà phê lên cao.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa, Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ cà phê mới với nhiều dự đoán được mùa do thời tiết thuận lợi.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), 10 tháng đầu niên vụ 2024-2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,35 triệu tấn cà phê, mang về 7,5 tỉ USD, giảm 1,1% về khối lượng nhưng tăng 56,6% về giá trị so với cùng kỳ vụ trước.

Tính ra giá cà phê xuất khẩu niên vụ này bình quân lên đến 5.550 USD/tấn (tính cả cà phê rang xay, hòa tan), cao nhất từ trước đến nay.

Đây là mức kỷ lục của một niên vụ cà phê khi trước đây, bình quân mỗi năm Việt Nam chỉ xuất khẩu được khoảng 3 tỉ USD.




