Sáng 5-4, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.038 đồng/USD, ổn định so với hôm qua và đã duy trì mốc cao này trong 3 ngày qua. Tuy nhiên, giá USD ở các ngân hàng đã bắt đầu hạ nhiệt.



Vietcombank giao dịch giá USD mua vào 24.700 đồng/USD, bán ra 25.110 đồng/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua.

Eximbank cũng giao dịch USD ở mức 24.810 đồng/USD mua vào, 25.120 đồng/USD bán ra, giảm tới 40 đồng.

Trong khi đó, Sacombank điều chỉnh mạnh hơn khi niêm yết giá USD mua vào còn 24.805 đồng, bán ra 25.105 đồng/USD.

Giá USD ở các ngân hàng thị trường trong nước hạ nhiệt sau khi tăng liên tiếp những ngày qua.

Giá USD ở các ngân hàng giảm trở lại trong sáng nay

Tuy vậy, giá USD trên thị trường tự do vẫn tiếp tục tăng. Sáng nay, các điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 25.445 đồng, bán ra 25.525 đồng/USD, tăng khoảng 15 đồng so với hôm qua. Dù vậy, so với mức đỉnh hơn 25.600 đồng vài tuần trước, giá USD đã hạ nhiệt.

Bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán MB (MBS), nhận định việc tỉ giá tăng chỉ là tạm thời và có thể quay trở lại vùng dao động trong vùng 24.500 - 24.800 đồng/USD trong những tháng tiếp theo. Bởi Chính phủ đã có những chỉ đạo kiểm soát để bình ổn thị trường vàng; giới đầu tư đang kỳ vọng sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay cùng những yếu tố vĩ mô trong nước tích cực như thặng dư thương mại, du lịch phục hồi…

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 3-2024 vừa diễn ra, Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng khẳng định tỉ giá vẫn duy trì được sự ổn định, thị trường ngoại tệ thông thoáng, đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho các doanh nghiệp và các nhu cầu xuất nhập khẩu.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo cơ chế linh hoạt, để tỉ giá có thể lên xuống phù hợp với xu thế chung, bảo đảm hài hòa giữa trạng ngoại tệ luôn luôn duy trì được trạng thái dương, cân đối ngoại tệ cho các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế.