Giá USD tự do biến động mạnh

Giá USD ngân hàng ổn định, thị trường tự do giảm mạnh

Sáng 23-9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Dù vậy, nếu tính trong vòng một tháng, tỉ giá này đã liên tục hạ nhiệt từ vùng đỉnh 25.300 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Eximbank và ACB, giá USD sáng nay giữ ổn định quanh 26.218 đồng/USD mua vào và 26.448 đồng/USD bán ra, gần như không đổi so với phiên liền trước. So với một tháng trước, giá USD tại ngân hàng đã giảm khoảng 0,33%.

Trên thị trường tự do, diễn biến có phần sôi động hơn. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM báo giá 26.485 đồng/USD mua vào và 26.585 đồng/USD bán ra, tăng 15 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với mức đỉnh 27.000 đồng hồi đầu tháng 9, giá USD tự do đã giảm khoảng 1,5%, mức hạ nhiệt khá nhanh chỉ trong hai tuần. Hiện chênh lệch giá USD tự do với ngân hàng chỉ còn khoảng 50 đồng.

Giá USD tự do hạ nhiệt trong thời gian ngắn

Ảnh hưởng từ quốc tế và dự báo ngắn hạn

Diễn biến tại Việt Nam đi cùng xu hướng toàn cầu khi đồng bạc xanh suy yếu. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD (DXY) sáng nay được giao dịch quanh 97,29 điểm, mức thấp kéo dài một tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, về vùng 4 – 4,25% như kỳ vọng của thị trường.

Giới phân tích cũng dự báo FED sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong các kỳ họp tới. Một số ngân hàng trung ương khác cũng đã cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, càng tạo áp lực giảm cho đồng USD.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định tỉ giá USD/VND tiếp tục hạ nhiệt, đặc biệt tỉ giá tự do giảm mạnh 1,52% chỉ trong vòng một tuần.

Theo ông, trong ngắn hạn, tỉ giá tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ giữ ổn định nhờ khoảng cách lãi suất USD – VND được thu hẹp, qua đó giảm áp lực lên đồng nội tệ.