Giá USD tự do nhảy vọt

Ngày 23-2, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 23.996 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD so với hôm qua. Nếu tính từ đầu năm đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng thêm khoảng 36 đồng/USD.



Giá USD ở các ngân hàng cũng tiếp tục đi lên sau khi tăng liên tục những ngày qua. Hiện Vietcombank giao dịch USD mua vào 24.420 đồng/USD, bán ra 24.760 đồng/USD. Eximbank niêm yết giá USD mua vào 24.460 đồng/USD, bán ra 24.770 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với hôm qua và tăng 80 đồng/USD trong 2 ngày qua.

Giá USD tự do tăng nhanh những ngày qua

Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá USD trong ngân hàng đã tăng khoảng 270 đồng/USD (tương đương mức tăng khoảng 1,09%). Đây là mức tăng khá cao của tỉ giá trong thời gian qua.

Đáng chú ý, không chỉ trong ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do cũng bật tăng mạnh. Hiện giá USD tự do được một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM giao dịch 25.250 đồng/USD mua vào, 25.320 đồng/USD bán ra, tăng thêm 30 đồng mỗi USD so với hôm qua.

Nếu tính trong khoảng 1 tuần qua, giá USD tự do tăng khoảng 300 đồng. Còn tính từ đầu năm đến nay, giá USD tự do tăng 620 đồng/USD (tăng khoảng 2,5%).

Ghi nhận của phóng viên, tỉ giá USD/VNĐ từng tăng mạnh trong tháng đầu năm nhưng sau đó hạ nhiệt trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tỉ giá "quay xe" tăng trong những ngày vừa qua.

Một chuyên gia tài chính ở TP HCM cũng băn khoăn, chưa lý giải được vì sao giá USD tự do đi lên liên tục dù nhu cầu không đột biến.

"Tôi có tham khảo một số tiệm vàng thì được thông tin không có nhiều khách hỏi mua USD để dành. Không loại trừ khả năng có hiện tượng gom USD tự do để nhập vàng qua đường biên mậu, trong bối cảnh giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại liên tục cao hơn thế giới từ 3-4 triệu đồng/lượng thời gian qua" - chuyên gia này đặt vấn đề.

Nhìn xa hơn, các chuyên gia của Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định trong năm 2024, khi chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng USD có xu hướng mất giá trên diện rộng và sẽ giảm áp lực lên tỉ giá trong nước.

Tỉ giá năm 2024 sẽ dao động trong vùng 23.800 - 24.300 đồng/USD và tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm thặng dư thương mại, giải ngân vốn FDI tích cực, lượng kiều hối ổn định, du lịch quốc tế hồi phục mạnh…