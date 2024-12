Giá vài trăm ngàn đồng một quả bưởi đỏ "tiến Vua" dịp Tết Ất Tỵ 2025

Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội nổi tiếng với giống bưởi đỏ. Bưởi đỏ Đông Cao hay còn gọi là bưởi đỏ "tiến Vua" là giống bưởi đỏ quý hiếm được trồng và chăm sóc cẩn thận phục vụ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới.

Bưởi đỏ Đông Cao đã được thương lái mua buôn tại vườn với giá 200-300 ngàn đồng/quả

Đặc biệt, bưởi đỏ Đông Cao được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc, mã QR. Khách hàng chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR, các thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, quy trình trồng sẽ thể hiện rõ.

Bưởi đỏ mang ý nghĩa tài lộc - thịnh vượng - May mắn với màu đỏ rực thường được người tiêu dùng lựa chọn mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay, do sản lượng bưởi đỏ ở địa phương giảm mạnh tới 60% nên giá cao hơn 15%-20% so với năm ngoái.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lương Văn Phương, Chủ tịch HĐQT HTX Bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội), cho hay giá bưởi đỏ được thương lái mua buôn tại vườn là 250 - 300 ngàn đồng/quả. Hiện, HTX đã bán gần hết sản lượng bưởi cho thu hoạch năm nay.

"Năm nay, trang trại 1 ha của nhà tôi có sản lượng khoảng 2.000 quả, trong khi năm ngoái hơn 10.000 quả. Do vậy, giá năm nay dù có cao hơn năm ngoái 15%-20%, gia đình vẫn thất thu nặng" - ông Phương chia sẻ.

Bưởi đỏ Đông Cao được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, có đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc, mã QR

Nguyên nhân bưởi đỏ Đông Cao giảm mạnh sản lượng là do chịu thiệt hại bởi bão số 3. Ông Phương chia sẻ bưởi bị hư hỏng, rụng thối non hết, do vậy năm nay gia đình ông và HTX không thể tạo được các loại bưởi đúc khuôn tài lộc.

Nhiều thương lái đặt mua bưởi Đông Cao từ mấy tháng trước. Do vậy, hiện nay số lượng bưởi còn lại đa phần được người dân để dành phục vụ cho gia đình trong dịp Tết.

"Không có hàng để bán dù thương lái gọi mua rất nhiều. Bưởi đỏ được phân phối tới nhiều địa phương trên cả nước như TP HCM, Quảng Nam, Nghệ An…" - ông Phương cho hay.

Điều đặc biệt là bưởi đỏ Đông Cao khi còn non có màu xanh, khi già có màu vàng, tới lúc chín sẽ chuyển sang một màu đỏ căng mịn trông rất đẹp mắt.

Bên trong quả bưởi, tép bưởi có màu hồng đào, múi nào múi nấy căng mọng, vị bưởi thơm dịu không đắng. Vì vậy, giá trị kinh tế đem về cho người nông dân rất cao.

Trên các trang mạng xã hội, bưởi đỏ được người bán rao giá rất cao lên tới cả triệu đồng/cặp, bán với số lượng ít. Nhiều cửa hàng cho hay chỉ nhận đặt hàng trước cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.