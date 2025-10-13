Giá vàng hôm nay 13-10: Tăng mạnh khi bắt đầu tuần mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 13-10: Tăng mạnh khi bắt đầu tuần mới

Thái Phương, Đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng mạnh khi vừa mở cửa tuần giao dịch

Lúc 8 giờ ngày 13-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.048 USD/ounce, tăng tới 30 USD/ounce so với phiên cuối tuần và đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử, 4.060 USD/ounce từng lập vào tuần trước. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi cuối tuần qua, thị trường chứng khoán và tiền số trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh. Những lo ngại về chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư chọn vàng.

Dù vậy, một số khuyến cáo từ giới phân tích cho thấy, giá vàng đã ở vùng quá mua sau nhiều tháng tăng liên tiếp, vượt qua mốc mọi dự báo trước đó là vùng 4.000 USD/ounce nên có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 13 - 10 tiếp tục tăng mạnh hướng đến mốc đỉnh lịch sử - Ảnh 2.

Giá vàng tăng tiếp trên thị trường quốc tế

Khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco cho thấy một diễn biến đáng chú ý là trong số 17 chuyên gia phân tích của phố Wall tham gia, có 47% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 12% dự đoán giá sẽ giảm; và cũng có tới 41% cho rằng giá đi ngang. Đây là lần đầu tiên giới phân tích nhận định giá vàng đi ngang – sau chuỗi liên tiếp lập đỉnh, tăng khoảng 50% từ đầu năm tới nay.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nói rằng giá vàng đang ở vùng quá mua, dù nhu cầu mua vào từ các nhà bán lẻ và các quỹ đầu tư vẫn tiếp tục. Một số dự báo cho rằng giá vàng còn có thể tăng lên tới 4.900 USD/ounce.

"Tuy nhiên, không có gì tăng mãi mãi" – ông Sean Lusknói và dự báo giá vàng có thể sắp đảo chiều giảm trở lại.

Giá vàng hôm nay 13-10: Tăng mạnh khi bắt đầu tuần mới - Ảnh 1.

Với giá vàng trong nước, tính đến 8 giờ sáng nay, 13-10, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng lớn bán ra ở mức 142,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được bán ra ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13 - 10 tiếp tục tăng mạnh hướng đến mốc đỉnh lịch sử - Ảnh 3.

Giá vàng hôm nay 13 - 10 tiếp tục tăng mạnh hướng đến mốc đỉnh lịch sử - Ảnh 4.

Giá vàng thế giới tăng vọt ngay khi vừa mở cửa


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 12-10: Xuất hiện dự báo bất ngờ cho tuần tới

Giá vàng hôm nay 12-10: Xuất hiện dự báo bất ngờ cho tuần tới

(NLĐO) – Trái với những kỳ vọng sẽ tăng tiếp thời gian qua, một số chuyên gia nêu quan điểm khó đoán về xu hướng giá vàng.

Sáng 11-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng mạnh

(NLĐO) – Chỉ sau một ngày hạ nhiệt, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt đi lên trở lại theo giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 11-10: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên "bốc hơi" dữ dội, giá vàng hôm nay đã bật tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán quốc tế chìm trong sắc đỏ.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo