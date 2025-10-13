Giá vàng hôm nay 13-10: Tăng mạnh khi bắt đầu tuần mới

Lúc 8 giờ ngày 13-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng vọt lên 4.048 USD/ounce, tăng tới 30 USD/ounce so với phiên cuối tuần và đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử, 4.060 USD/ounce từng lập vào tuần trước.

Giá vàng tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, khi cuối tuần qua, thị trường chứng khoán và tiền số trên thị trường quốc tế giảm rất mạnh. Những lo ngại về chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhà đầu tư chọn vàng.

Dù vậy, một số khuyến cáo từ giới phân tích cho thấy, giá vàng đã ở vùng quá mua sau nhiều tháng tăng liên tiếp, vượt qua mốc mọi dự báo trước đó là vùng 4.000 USD/ounce nên có thể sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá vàng tăng tiếp trên thị trường quốc tế

Khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco cho thấy một diễn biến đáng chú ý là trong số 17 chuyên gia phân tích của phố Wall tham gia, có 47% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 12% dự đoán giá sẽ giảm; và cũng có tới 41% cho rằng giá đi ngang. Đây là lần đầu tiên giới phân tích nhận định giá vàng đi ngang – sau chuỗi liên tiếp lập đỉnh, tăng khoảng 50% từ đầu năm tới nay.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nói rằng giá vàng đang ở vùng quá mua, dù nhu cầu mua vào từ các nhà bán lẻ và các quỹ đầu tư vẫn tiếp tục. Một số dự báo cho rằng giá vàng còn có thể tăng lên tới 4.900 USD/ounce.

"Tuy nhiên, không có gì tăng mãi mãi" – ông Sean Lusknói và dự báo giá vàng có thể sắp đảo chiều giảm trở lại.

Với giá vàng trong nước, tính đến 8 giờ sáng nay, 13-10, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng lớn bán ra ở mức 142,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được bán ra ở mức 139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt ngay khi vừa mở cửa



