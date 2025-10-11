Sáng 11-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại tăng mạnh

Sáng nay 11-10, giá vàng trong nước tăng trở lại, khi các công ty vàng lớn SJC, PNJ, DOJI, cùng điều chỉnh lên 140,8 triệu đồng/lượng mua vào, 142,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua, lập kỷ lục mới từ trước đến nay.

Cùng xu hướng đi lên, các doanh nghiệp cũng đẩy giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại lên 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng khoảng 600.000 đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.018 USD/ounce, mạnh so với phiên trước. Dù vậy, nếu tính ở vùng đỉnh cao nhất lịch sử, giá vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Giá vàng tăng trở lại khi thị trường tiền số, thị trường chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ - trước thông tin căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Giới đầu tư quốc tế đã đua nhau bán tháo cổ phiếu, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Nhiều người đã dịch chuyển dòng vốn vào vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Theo giới phân tích, giá vàng đang bước vào một chu kỳ tăng chưa từng có tiền lệ, liên tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng – từ cuối năm 2022 tới nay. Chỉ riêng trong năm nay, giá kim loại quý đã tăng khoảng 50%, với 41 lần phá kỷ lục, hiện vượt 4.000 USD/ounce.

Sau khi liên tục tăng nóng và ở vùng quá mua, giá vàng được một số chuyên gia cảnh báo có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước xuất hiện mốc cao mới



