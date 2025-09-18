HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm rất mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (18-9) giảm mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %

Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Đêm qua, giá vàng thế giới giảm mạnh 34 USD/ounce

Tính đến 6 giờ sáng ngày 18-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm mạnh 34 USD, xuống còn 3.664 USD/ounce, từ mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.698 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng tương lai cũng không tránh khỏi xu hướng giảm, đóng cửa ở mức 3.694 USD/ounce, giảm gần 33 USD (tương đương 0,88%) so với phiên trước.

Sự sụt giảm của giá vàng diễn ra ngay sau thông báo chính thức từ Fed về việc cắt giảm lãi suất, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Quyết định này phù hợp với kỳ vọng của thị trường, nhưng bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó đã khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại vị thế của mình. Dù vàng đã chạm mức kỷ lục mới 3.698 USD/ounce ngay sau thông báo, áp lực chốt lời từ các nhà giao dịch ngắn hạn đã khiến giá giảm mạnh.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại các cuộc họp còn lại trong năm 2025. Điều này phản ánh lập trường tiền tệ nới lỏng, tạo ra kỳ vọng rằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, tuyên bố của Fed cũng cho thấy phần lớn thành viên không muốn hạ lãi suất thêm trong năm nay, điều này làm dấy lên những câu hỏi về hướng đi chính sách trong tương lai.

Theo giới phân tích quyết định giảm lãi suất của Fed đã làm thay đổi quỹ đạo giá vàng trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát sao các tín hiệu từ Fed về lộ trình lãi suất trong tương lai, cũng như các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát và sức mạnh của đồng USD.

Với xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh trong những ngày tới khi thị trường chịu tác động từ các thông tin mới từ Fed và các dữ liệu kinh tế quan trọng khác.

Tại Việt Nam, cuối ngày 17-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 129,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm mạnh - Ảnh 2.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
