Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có diễn biến mới sau khi FED hạ lãi suất

Sáng nay 18-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI cùng điều chỉnh mức giao dịch mới, mua vào 130 triệu đồng/lượng và bán ra 132 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh về mức 126,3 triệu đồng/lượng mua vào và 129 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước ngắt mạch tăng 3 ngày liên tiếp. So với mốc đỉnh vài tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn đang thấp hơn gần 4 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh cũng diễn ra trên thị trường tự do, khi sáng nay các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng về còn 133 triệu đồng/lượng mua vào, 135 triệu đồng/lượng bán ra, mất 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại

Giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ lùi sâu về còn 114,5 – 116,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm tới 2,2 triệu đồng so với hôm qua và đang thấp hơn các doanh nghiệp lớn trên 10 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, sáng nay kim loại quý được giao dịch ở mức 3.655 USD/ounce, mất khoảng 25 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng đi xuống sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã chính thức cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất – bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất sau thời gian dài.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng liên tiếp những ngày qua và thị trường đã phản ánh vào diễn biến giá. Dù vậy, trong dài hạn, việc FED có thêm những lần cắt giảm lãi suất tiếp theo – đồng USD suy yếu - có thể thúc đẩy giá vàng tăng trở lại.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC biến động liên tục trong những ngày qua



