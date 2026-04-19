Kinh tế

Giá vàng hôm nay 19-4: Dự báo mới nhất sau 2 tuần tăng nhanh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo tăng tiếp sau khi lên vùng cao nhất trong 1 tháng qua.

Sáng 19-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở quanh mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty vàng giao dịch 168 triệu đồng/lượng mua vào, 171-171,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn cũng giãn rộng lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 2 liên tiếp.

Diễn biến của giá vàng trong nước ngược với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.831 USD/ounce, vẫn tăng khoảng 82 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Kim loại quý tăng tuần thứ 2 liên tiếp. Tuần qua, giá vàng có những phiên biến động mạnh - nhiều thời điểm áp sát vùng 4.900 USD/ounce – trước khi giảm trở lại.

Giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt với giá thế giới

Một diễn biến bất ngờ là giá vàng trong nước giảm 2 tuần liên tiếp – ngược với đà đi lên liên tục của giá thế giới. Diễn biến này giúp chênh lệch thu hẹp, khi giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước trên 18 triệu đồng/lượng.

Về dự báo xu hướng giá vàng, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá sẽ tăng tiếp tuần tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 10 chuyên gia trả lời, trong đó có tới 80% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, 20% cho rằng giá vàng giảm và không ai nhận định kim loại quý đi ngang.

Các nhà đầu tư cá nhân cũng tỏ ra lạc quan với triển vọng của vàng. Trong số 47 người tham gia, tới 70% kỳ vọng giá vàng tăng, 19% dự báo giảm và 11% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Có điều, số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tiếp tục sụt giảm mạnh so với những tuần trước đó, phản ánh sức hút của vàng đang suy giảm.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho biết gần đây, vàng và bạc được hỗ trợ bởi tình hình căng thẳng dịu bớt ở Trung Đông, nhất là kỳ vọng về các thỏa thuận ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz. Nếu thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hoặc thông tin tích cực hơn, vàng và bạc sẽ tiếp tục đi lên.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cũng dự đoán giá vàng sẽ cao hơn trong tuần tới khi tình hình ở Trung Đông lắng dịu.

Việc bán vàng ra của các ngân hàng trung ương có thể giảm bớt và việc mua vào tiếp tục (như thị trường Trung Quốc và Ba Lan) sẽ hỗ trợ vàng đi lên. Mức kháng cự gần 5000 USD/ounce của vàng là tín hiệu tích cực.


