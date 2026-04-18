Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rút nhanh cách biệt với giá thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rút nhanh cách biệt với giá thế giới

Thái Phương

(NLĐO) - Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giảm nhanh từ vùng 30 triệu đồng xuống còn hơn 18 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 18-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào, 172 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với buổi sáng.

Ở thị trường tự do, một số cửa hàng báo giá vàng miếng SJC thấp hơn các thương hiệu lớn, khi mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ổn định quanh mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước chững lại vào cuối tuần sau nhiều ngày biến động liên tục, tăng giảm với biên độ hàng triệu đồng mỗi ngày.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.831 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan eo biển Hormuz và cuộc xung đột ở Trung Đông. 

Diễn biến đáng chú ý trong tuần qua là đà giảm nhanh của giá vàng trong nước, dù giá thế giới duy trì ở mứcc cao - trên 4.800 USD/ounce. Điều này giúp khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp đáng kể.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trên 18 triệu đồng/lượng. Khoảng cách biệt này thu hẹp đáng kể so với mức kỷ lục 30 triệu đồng/lượng trước đó.

Vì sao giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt nhanh với giá thế giới? - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng

Theo một số chuyên gia, giá vàng trong nước giảm nhanh khi nhu cầu mua vàng của người dân và nhà đầu tư sụt giảm gần đây. Ở chiều bán ra, nhiều người lo ngại giá giảm tiếp – sau thông tin Ngân hàng Nhà nước đang xem xét hồ sơ của 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng xin cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Dù vậy, ông Huỳnh Trung Khánh - Cố vấn Hội đồng Vàng thế giới (WGC) tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) - cho rằng việc giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có giảm nhanh hơn để thu hẹp cách biệt với giá thế giới hay không còn tùy thuộc vào lượng vàng nguyên liệu được nhập khẩu theo từng thời kỳ.

Nếu các doanh nghiệp được nhập vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, chênh lệch sẽ thu hẹp về còn mức 10 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đến khi có thông tin chính thức về nguồn vàng nhập khẩu, hạn mức (quota) phân bổ cho từng đơn vị. 

Một chuyên gia vàng cũng cho rằng mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ phụ thuộc vào nguồn cung thông qua việc cho phép nhập khẩu vàng. Nếu nguồn cung vàng nhập khẩu về nhiều, trong khi sức mua không tăng cao, giá trong nước sẽ giảm nhanh. 

Giá vàng bật tăng trở lại, tiến sát mốc 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng bật tăng trở lại, tiến sát mốc 172 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại khi giá thế giới biến động mạnh sau thông tin mở lại eo biển Hormuz, căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay, 18-4: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau nhiều ngày sụt giảm, giá vàng hôm nay, 18-4, đã đảo chiều đi lên khi tình hình chiến sự tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tối 17-4, giá vàng, bạc tăng vọt sau thông tin mở lại eo biển Hormuz

(NLĐO) – Giá bạc thế giới tiến sát mốc 4.900 USD/ounce trong khi bạc tăng hơn 5,4% sau thông tin eo biển Hormuz được "mở cửa hoàn toàn".

ngân hàng nhà nước giá vàng hôm nay giá vàng giá vàng miếng vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo