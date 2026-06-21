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Kinh tế

Giá vàng hôm nay 21-6: Dự báo bất ngờ sau tuần biến động mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Giới phân tích cho rằng giá vàng hôm nay giảm tiếp trong khi nhà đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ phục hồi trở lại.

Sáng 21-6, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 144 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng giao dịch lần lượt 144,1 triệu đồng/lượng mua vào, 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng trong nước đã ngắt mạch đà hồi phục từ đầu tuần. Trong tuần, giá vàng có thời điểm tăng lên 151,8 triệu đồng/lượng – rồi giảm trở lại ngay sau đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.156 USD/ounce, giảm khoảng 60 USD/ounce so với cuối tuần trước. Như vậy, giá vàng thế giới giảm ngược chiều với giá trong nước.

Trong tuần giá vàng bật mạnh lên hơn 4.300 USD/ounce sau đó đảo chiều giảm trở lại.

Giá vàng hôm nay 21 - 6: Dự báo bất ngờ về giá vàng trong bối cảnh kinh tế - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng trở lại, ngược chiều thế giới

Dự báo về giá vàng tuần tới, giới phân tích và nhà đầu tư có những nhận định trái chiều, theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng mới nhất của Kitco.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 10 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng chỉ có 10% dự báo giá vàng tăng, tới 70% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 20% dự báo giá đi ngang.

Ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 46 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 54% nói giá vàng tăng, 35% cho rằng giá vàng giảm và 11% còn lại dự báo giá đi ngang.

Các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn với triển vọng của vàng. Dù vậy, kết quả khảo sát cho thấy sự khó đoán và giằng co về xu hướng tiếp theo trong bối cảnh những yếu tố tác động tới kim loại quý liên tục thay đổi.

Giá vàng hôm nay 21 - 6: Dự báo bất ngờ về giá vàng trong bối cảnh kinh tế - Ảnh 3.

Đồ họa AI: Lam Giang

Bà Nicky Shiels, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược kim loại tại MKS PAMP, cho biết những thông tin mới nhất từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang không có lợi cho vàng. Giá vàng được dự báo sẽ giảm tiếp.

Tương tự, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng dự đoán giá vàng sẽ giảm vào tuần tới. Bởi dường như đợt tăng giá do thỏa thuận đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc trong bối cảnh lập trường cứng rắn của FED về xu hướng lãi suất giữ nguyên và có thể tăng - dẫn đến làn sóng mua USD – chỉ số USD tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Giá vàng được dự báo có thể giảm về vùng 4.000 USD/ounce những ngày tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 132,4 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu kinh tế tuần tới sẽ bao gồm số liệu cuối về GDP quý I/2026 và lạm phát của Mỹ, cùng với thông tin sơ bộ về nhu cầu mua hàng của ngành sản xuất và dịch vụ trong tháng 6 này. Một số thông tin khác gồm doanh số bán nhà mới trong tháng 5, số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 5 tại Mỹ…

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