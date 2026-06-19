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Kinh tế

Một ngày, giá vàng giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng, giá bạc cũng lao dốc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng và giá bạc trong nước tiếp tục lao dốc theo đà giảm của thị trường thế giới trong bối cảnh đồng USD ở vùng cao nhất trong năm

Chiều 19-6, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC còn khoảng 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,1 triệu đồng so với buổi sáng. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh về quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng.

Một số doanh nghiệp khác điều chỉnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rớt mạnh về mức 143 triệu đồng/lượng mua vào, 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

So với chiều hôm qua, chỉ trong một ngày, giá vàng trong nước giảm tổng cộng 4,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi xuống khi giá vàng thế giới cũng chưa ngừng đà giảm. Chiều nay lúc 16 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay còn 4.164 USD/ounce, giảm thêm khoảng 20 USD/ounce và mất tổng cộng hơn 150 USD/ounce chỉ trong một phiên.

Một ngày, giá vàng rớt 4,6 triệu đồng/lượng, bạc cũng lao dốc - Ảnh 1.

Giá vàng giảm 4,6 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày

Cùng chiều đi xuống với giá vàng, giá bạc thế giới và trong nước cũng giảm mạnh.

Hiện giá bạc trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 65,2 USD/ounce, giảm rất mạnh so với vùng 69 USD/ounce phiên hôm qua. Trong phiên, có thời điểm giá bạc lùi sâu về còn 63,2 USD/ounce – mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua.

Ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm giá bạc các loại.

Công ty Vàng bạc - Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch giá bạc miếng các loại mua vào 2,48 triệu đồng, bán ra 2,56 triệu đồng/lượng, giảm 140.000 đồng so với hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat, Phú Quý, DOJI cũng điều chỉnh giá bạc giảm so với hôm qua, về khoảng 2,46 triệu đồng mua vào, 2,54 triệu đồng/lượng bán ra.

Một ngày, giá vàng rớt 4,6 triệu đồng/lượng, bạc cũng lao dốc - Ảnh 2.

Giá bạc cũng giảm trở lại

Giá bạc thỏi các thương hiệu như Ancarat, Phú Quý giao dịch mua vào 65,8 triệu đồng/kg, bán ra 67,8 triệu đồng/ký, giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi ký so với hôm qua.

Giá bạc thỏi bán ra cao nhất được ghi nhận là tại SACOMBANK-SBJ với mức trên 68,4 triệu đồng/kg.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD ở vùng cao nhất trong năm và các nhà giao dịch nhận định lãi suất sẽ duy trì ở mức cao – thậm chí có thể tăng trở lại sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Một ngày, giá vàng rớt 4,6 triệu đồng/lượng, bạc cũng lao dốc - Ảnh 3.


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