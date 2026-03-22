Kinh tế

Giá vàng hôm nay 22-3: Dự báo mới nhất sau một tuần lao dốc

Thái Phương

(NLĐO) – Rớt thảm 10% trong tuần, thủng mốc 4.500 USD/ounce khiến cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kém lạc quan về giá vàng tuần tới.

Sáng 22-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm mạnh tới 11,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, giao dịch quanh mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm khoảng 11,7 triệu đồng/lượng.

Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của thị trường vàng trong nước, đồng thời ghi nhận mức điều chỉnh rất mạnh hiếm thấy. Tính từ đầu tháng 3 đến nay, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" gần 20 triệu đồng.

Diễn biến này chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 4.492 USD/ounce, giảm tới 528 USD/ounce so với tuần trước, tương đương khoảng 16,7 triệu đồng/lượng. Mức giảm khoảng 10% chỉ trong một tuần được xem là kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Đáng chú ý, đà lao dốc nhanh đã xóa gần như toàn bộ "thành quả" tăng của vàng trong khoảng một tháng trước đó, khiến tâm lý thị trường đảo chiều rõ rệt.

Giá vàng hôm nay 22 - 3: Dự báo giá vàng tuần tới có bất ngờ lớn - Ảnh 3.

Đồ họa AI: Lam Giang

Theo khảo sát mới nhất của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều không còn lạc quan về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Tại Phố Wall, chỉ 17% chuyên gia dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, trong khi tới 67% cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm và 17% nhận định đi ngang.

Khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy sự thận trọng gia tăng. Trong số 309 người tham gia, 47% kỳ vọng giá vàng phục hồi, 34% dự báo giảm tiếp và 19% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định mức giảm trong tuần qua có thể là lớn nhất trong 6 năm. Nếu giá vàng xuyên thủng mốc 4.400 USD/ounce, xu hướng tăng sẽ suy yếu và có thể lùi về vùng 4.100 USD/ounce.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng thị trường đang có dấu hiệu bán tháo quá mức. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu khi khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì hoặc tăng lãi suất có thể gây bất lợi cho vàng.

Ở trong nước, TS Nguyễn Duy Quang, Trưởng ngành Kinh tế số Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, dự báo trong 1-2 tháng tới, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.450 – 4.750 USD/ounce, phụ thuộc vào diễn biến lạm phát Mỹ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Giá vàng, bạc sập mạnh, "cơn ác mộng" hơn 10 năm trước có quay trở lại?

Giá vàng, bạc sập mạnh, "cơn ác mộng" hơn 10 năm trước có quay trở lại?

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư lo ngại giá vàng, bạc giảm sốc có thể bắt đầu chu kỳ đi xuống như hơn 10 năm trước

Sáng 21-3, giá vàng miếng SJC rớt thêm 5 triệu đồng/lượng khi vừa mở cửa

(NLĐO) – Giá vàng, bạc thế giới giảm mạnh, về mức thấp nhất trong nhiều tuần qua; vàng miếng SJC giảm hơn 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 21-3: Vàng thế giới "bốc hơi" 244 USD

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 21-3, tiếp tục sụt giảm trong bối cảnh nhà đầu tư duy trì động thái bán chốt lời, đồng đô la Mỹ tăng giá.

