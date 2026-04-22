Giá vàng hôm nay, 22-4: Đảo chiều giảm mạnh





Giá vàng hôm nay sụt giảm

Khoảng 6 giờ ngày 22-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.718 USD/ounce, giảm mạnh 82 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua (4.800 USD/ounce).

Nguyên nhân chính khiến giá vàng đảo chiều là do sự phục hồi giá trị đồng USD cùng với lãi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Khi đồng USD mạnh lên, vàng – vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng lên khoảng 4,3%, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi. Dòng tiền vì thế có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời ổn định hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô dao động quanh ngưỡng 93,5 USD/thùng.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về lạm phát, song lại chưa đủ sức hỗ trợ giá vàng trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu đang chiếm ưu thế.

Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế sắp công bố và biến động của đồng USD.