Kinh tế

Sáng 22-4, giá vàng thủng mốc 170 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giảm liên tiếp khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn thủng mốc 170 triệu đồng/lượng, cùng nhịp đi xuống của giá thế giới.

Sáng 22-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC xuống còn 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 169,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm gần 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng, phổ biến quanh 167 triệu đồng/lượng mua vào và 169,5 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Trong vòng 2 ngày, mỗi lượng vàng đã giảm tổng cộng khoảng 2 triệu đồng, nối dài xu hướng đi xuống trong nhiều ngày qua. 

Tính trong hơn một tuần, giá vàng trong nước đã mất trên 7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp vào sáng nay

Diễn biến này chủ yếu do ảnh hưởng từ đà suy giảm của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng quốc tế giao dịch quanh mức 4.754 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên, so với phiên trước, giá vàng vẫn giảm khoảng 30 USD/ounce và lùi xa khỏi mốc 4.800 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh là do đồng USD phục hồi cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. 

Khi đồng USD mạnh lên, vàng – vốn được định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) giao dịch ở mức khoảng 98,3 điểm. Giá dầu thô cũng duy trì ở mức cao, quanh 98 USD/thùng, tăng so với phiên trước.

Theo giới phân tích, vàng chịu áp lực bán trong bối cảnh đồng USD duy trì ở mức cao và lo ngại lạm phát gia tăng liên quan đến xung đột tại Iran. Diễn biến này khiến thị trường vàng biến động mạnh. 

Trước đó, căng thẳng tại Trung Đông từng thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, nhưng hiện lại làm gia tăng kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ – yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 151,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước thủng mốc 170 triệu đồng/lượng


Giá vàng hôm nay, 22-4: Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, 22-4: Đảo chiều giảm mạnh

(NLĐO) – Sau một phiên tăng vọt, giá vàng hôm nay, 22-4, đã đảo chiều sụt giảm khi đồng USD tăng giá, lãi suất trái Mỹ đi lên.

