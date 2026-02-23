HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 23-2: Tăng nhanh khi vừa mở cửa tuần mới

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay tăng vọt trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước; đồng USD suy yếu...

Lúc 7 giờ 45 phút ngày 23-2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.145 USD/ounce, tăng khoảng 37 USD/ounce so với cuối tuần qua. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước. Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) hiện được giao dịch ở mức 97,4 điểm, giảm 0,41% so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào, 183 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được một số doanh nghiệp giao dịch khoảng 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 23 - 2 tăng mạnh khi mở cửa tuần mới - Ảnh 2.

Giá vàng tăng nhanh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới

Tuần qua, giá vàng thế giới có cú bứt phá khi tăng mạnh mẽ, vượt khỏi vùng 5.000 USD/ounce. Hiện nay, giá vàng ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng đã chạm đáy kể từ đợt bán tháo cuối tháng 1-2026 và đang phục hồi. Nếu căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Tương tự, ông John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco rằng diễn biến giá vàng sau phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy kim loại quý này vẫn còn nhiều động lực tăng giá. Mỗi khi giá vàng đi xuống, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ giúp tăng trở lại.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 22-2: Sau Tết, đồng loạt dự báo tăng

Giá vàng hôm nay 22-2: Sau Tết, đồng loạt dự báo tăng

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng tăng tiếp bất chấp kim loại quý lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Sáng 21-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay tăng thêm cả triệu đồng theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 21-2: Vàng thế giới tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 21-2, tăng rất mạnh khi các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro bởi tình hình địa chính trị ở Trung Đông

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng giá vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo