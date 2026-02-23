Giá vàng hôm nay 23-2: Tăng nhanh khi vừa mở cửa tuần mới

Lúc 7 giờ 45 phút ngày 23-2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.145 USD/ounce, tăng khoảng 37 USD/ounce so với cuối tuần qua.

Giá vàng tăng vọt trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước. Đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá vàng tiếp tục tăng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) hiện được giao dịch ở mức 97,4 điểm, giảm 0,41% so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào, 183 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được một số doanh nghiệp giao dịch khoảng 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng tăng nhanh khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới

Tuần qua, giá vàng thế giới có cú bứt phá khi tăng mạnh mẽ, vượt khỏi vùng 5.000 USD/ounce. Hiện nay, giá vàng ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng đã chạm đáy kể từ đợt bán tháo cuối tháng 1-2026 và đang phục hồi. Nếu căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Tương tự, ông John Weyer, giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nói với Kitco rằng diễn biến giá vàng sau phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ cho thấy kim loại quý này vẫn còn nhiều động lực tăng giá. Mỗi khi giá vàng đi xuống, lực cầu bắt đáy mạnh mẽ giúp tăng trở lại.