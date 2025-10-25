Giá vàng hôm nay, 25-10: Đảo chiều sụt giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 25-10: Đảo chiều sụt giảm

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 25-10, giảm mạnh sau một phiên tăng đột biến, gánh chịu áp lực từ sự bứt phá của chứng khoán Mỹ

Giá vàng hôm nay 25-10: Đảo chiều sụt giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm

Đầu ngày 25-10, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.113 USD/ounce, giảm 27 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua là 4.140 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi giảm mạnh 73 USD, chốt ở mức 4.072 USD/ounce. Đây là mức giảm đáng kể, phản ánh áp lực bán tháo trên thị trường vàng.

Sự sụt giảm này đến sau khi giá vàng liên tục lập kỷ lục trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đầu tuần này, giá vàng đã giảm hơn 5% trong một ngày, do dòng tiền bị rút mạnh khỏi các quỹ đầu tư vàng.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội là một trong những nguyên nhân chính đẩy giá vàng hôm nay đi xuống. 

Các chỉ số như S&P 500 và Nasdaq đang tiến sát mức cao kỷ lục, phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện. Điều này đã thúc đẩy nhà đầu tư tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến giá vàng hôm nay mất đi sức hấp dẫn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Các quan chức Trung Quốc bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận trong các vòng đàm phán sắp tới, giúp cải thiện tâm lý thị trường toàn cầu. Điều này góp phần làm giảm sức hấp dẫn của giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay 25-10: Đảo chiều sụt giảm - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 24-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Sáng 24-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại theo đà phục hồi mạnh mẽ của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 24-10: Bật tăng trở lại, nhà đầu tư tranh thủ "săn" giá rẻ

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày sụt giảm, giá vàng hôm nay đã đảo chiều tăng mạnh khi nhà đầu tư tận dụng cơ hội mua vào ở mức giá thấp.

Tối 23-10, giá vàng miếng SJC tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC tăng trở lại lên sát mốc 150 triệu đồng theo đà phục hồi của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo