Tối 23-10, giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Tối 23-10, giá vàng miếng SJC tại các công ty SJC, PNJ, DOJI được niêm yết mua vào 147,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn là 147 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với các công ty khác, quanh 149,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng duy trì vàng miếng SJC ở mức cao, mua vào 162,1 triệu đồng, bán ra 167,1 triệu đồng, cao hơn tại các công ty lớn tới 17,6 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết mua vào 146,2 triệu đồng/lượng, bán ra 148,7 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 800.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước đi lên vào cuối ngày theo đà phục hồi của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được giao dịch quanh mốc 4.128 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD so với sáng nay.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày. Ảnh: Tấn Thạnh

Trong vài ngày qua, giá vàng biến động rất mạnh, dao động từ 50-100 USD/ounce và đang thấp hơn mốc đỉnh lịch sử khoảng 250 USD/ounce. Dù giảm khoảng 6%, nhưng nếu tính từ đầu năm tới nay, kim loại quý vẫn tăng khoảng 58% - là mức tăng rất mạnh trong nhiều năm qua.

Dù giá vàng sụt giảm mạnh trong vài phiên gần đây, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng chỉ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Các nhà phân tích của Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) hôm 22-10 cho biết không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào đứng sau sụt giảm giá vàng trong tuần này, sự sụt giảm này chủ yếu mang tính kỹ thuật. Theo UBS, những yếu tố cơ bản thúc đẩy kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục trong năm nay có thể sẽ tiếp tục được duy trì gồm lạm phát, thuế quan, các mối đe dọa đối với sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (FED) và bất ổn chính trị tại Mỹ…

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới tương đương 131,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại vào cuối tuần



