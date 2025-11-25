HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh, khi thị trường chờ Mỹ công bố dữ liệu kinh tế

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng gần 100 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Giá vàng hôm nay của thế giới chứng kiến cú bật mạnh hiếm thấy, khi vọt lên 4.136 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 25-11, tăng 96 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.040 USD/ounce

Giá vàng hôm nay tăng mạnh do trong tuần này Mỹ bước vào giai đoạn công bố dữ liệu kinh tế dày đặc trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đã thúc đẩy nhà đầu tư tạm thời trú ẩn vốn vào kim loại quý này

Một diễn biến đáng chú ý khác, giới phân tích quốc tế mới đây ước tính lượng vàng thực tế mà Trung Quốc mua vào (bao gồm cả kênh không chính thức) có thể cao hơn nhiều con số chính thức mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố.

Thông tin này có lẽ đã đưa dự trữ vàng thực tế của "gã khổng lồ" châu Á lên mức chỉ đứng sau Mỹ, củng cố vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trên thị trường vàng toàn cầu.

Với tuần giao dịch rút ngắn vì Lễ Tạ ơn và khối lượng dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố, giới đầu tư dự báo giá vàng tiếp tục biến động mạnh, nếu dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất đều có thể gây áp lực đáng kể lên giá vàng.

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng gần 100 USD - Ảnh 2.

Tin liên quan

Cần Thơ: Nhiều tiệm vàng bị "bêu tên" nợ thuế và các khoản thu khác

Cần Thơ: Nhiều tiệm vàng bị "bêu tên" nợ thuế và các khoản thu khác

(NLĐO) - Ngành thuế TP Cần Thơ công khai hàng loạt tiệm vàng nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 23-11: Nhà đầu tư lạc quan, giới chuyên gia nói khó đoán

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chốt tuần giảm trở lại nhưng xuất hiện dự báo trái chiều về xu hướng tuần tới.

Sáng 22-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

(NLĐO) – Giá vàng trong nước sáng nay tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới, vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo