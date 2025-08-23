Đầu ngày 23-8, giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.373 USD/ounce

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tiết lộ rằng tổ chức này có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, ông Jerome Powell nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mặc dù các rủi ro đang cân bằng, chính sách tiền tệ của Mỹ có thể cần điều chỉnh.

Ông Ole Hansen, nhà phân tích hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng khả năng cắt giảm lãi suất đã được mở rộng cho đến cuối năm 2025.

Trưởng phòng Ngoại hối tại Tastylive.com - ông Christopher Vecchio, bình luận rằng lãi suất có thể được cắt giảm khi lạm phát tại Mỹ tiến gần mức 3%. Do đó, việc sở hữu vàng vẫn là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư.

Trước những thông tin này, giới đầu cơ vàng đẩy mạnh mua vào với kỳ vọng đồng USD sẽ suy yếu, qua đó giúp giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thế nên đến đầu ngày 23-8 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.373 USD/ounce, tăng mạnh 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.320 USD/ounce).

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 22-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn đạt 120 triệu đồng/lượng.