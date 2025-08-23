HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 23-8: Tăng rất mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, tăng vọt hàng chục USD/ounce khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hé lộ khả năng giảm lãi suất.

Giá vàng hôm nay 23-8: Tăng rất mạnh- Ảnh 1.

Đầu ngày 23-8, giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.373 USD/ounce

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh sau khi Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tiết lộ rằng tổ chức này có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Cụ thể, trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, ông Jerome Powell nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mặc dù các rủi ro đang cân bằng, chính sách tiền tệ của Mỹ có thể cần điều chỉnh.

Ông Ole Hansen, nhà phân tích hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng khả năng cắt giảm lãi suất đã được mở rộng cho đến cuối năm 2025.

Trưởng phòng Ngoại hối tại Tastylive.com - ông Christopher Vecchio, bình luận rằng lãi suất có thể được cắt giảm khi lạm phát tại Mỹ tiến gần mức 3%. Do đó, việc sở hữu vàng vẫn là lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư.

Trước những thông tin này, giới đầu cơ vàng đẩy mạnh mua vào với kỳ vọng đồng USD sẽ suy yếu, qua đó giúp giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Thế nên đến đầu ngày 23-8 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.373 USD/ounce, tăng mạnh 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.320 USD/ounce).

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 22-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn đạt 120 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23-8: Tăng rất mạnh- Ảnh 2.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 22-8: Giảm nhẹ khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

Giá vàng hôm nay 22-8: Giảm nhẹ khi nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất từ Fed

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường tài chính đang hướng sự chú ý vào hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng miếng SJC lại gây sốc

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC sáng nay bất ngờ tăng vọt chạm 125,4 triệu đồng/lượng – mốc cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng hôm nay 21-8: Tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày giảm

(NLĐO) – Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ bị bán tháo, giá vàng hôm nay 21-8 đã bật tăng mạnh mẽ, đánh dấu sự phục hồi sau nhiều ngày đi xuống.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo