Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh, Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Nhiều chuyên gia dự báo giảm tiếp trong khi các nhà đầu vẫn lạc quan với đà tăng trở lại của giá vàng hôm nay.

Sáng chủ nhật, 26-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức thấp hơn 146,7 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu nâng giá mua vào vàng miếng SJC lên tới 148,2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, các doanh nghiệp giữ nguyên so với các đơn vị khác là 149,2 triệu đồng/lượng. 

Giá vàng quay đầu giảm sau nhiều tuần tăng liên tiếp. So với mốc đỉnh lịch sử, mỗi lượng vàng miếng hiện giảm khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 146,1 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 1,7 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức cao nhất lên tới 153 triệu đồng/lượng – cao hơn cả vàng miếng SJC.

Dự báo giá vàng hôm nay 26 - 10: Xu hướng trái chiều từ các chuyên gia - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại trong tuần qua

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng - bỏ xa các công ty vàng lớn.

Giá vàng trong nước do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce, giảm khoảng 129 USD/ounce (tương đương giảm khoảng 4,1 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 267 USD (tương đương khoảng 8,5 triệu đồng) trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy những diễn biến trái chiều về dự báo giá vàng.

Cụ thể, trong số 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 35% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 47% cho rằng giá đi ngang. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, các chuyên gia nhận định giá vàng đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 274 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng, Khi có tới 53% ý kiến cho rằng giá vàng tăng, 23% dự báo giá vàng giảm và 25% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 130,7 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng hôm nay 26 - 10: Xu hướng trái chiều từ các chuyên gia - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh trong tuần qua

 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 25-10: Đảo chiều sụt giảm

Giá vàng hôm nay, 25-10: Đảo chiều sụt giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 25-10, giảm mạnh sau một phiên tăng đột biến, gánh chịu áp lực từ sự bứt phá của chứng khoán Mỹ

Sáng 25-10, giá vàng nhẫn lại vượt vàng miếng SJC

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn chỉ dao động quanh mốc 150 triệu đồng bất chấp vàng thế giới biến động rất mạnh

Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng thế giới "quay xe" lao dốc mạnh vào cuối ngày khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống.

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo