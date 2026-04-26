Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26-4: Khó đoán hơn bao giờ hết!

Thái Phương

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều băn khoăn về xu hướng tuần tới sau khi giá vàng đã giảm 3 tuần liên tiếp.

Sáng 26-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Mi Hồng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở quanh mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, mất tới 3,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các công ty vàng giao dịch 165,8 triệu đồng/lượng mua vào, 168,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Từ đầu tháng 4 tới nay, giá vàng rớt gần 10 triệu đồng/lượng. Nếu tính từ mốc đỉnh vùng 190-191 triệu đồng lập trong quý I/2026, mỗi lượng vàng hiện tại đã mất khoảng 22 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 26 - 4: Xu hướng Khó đoán khi vàng giảm xuống thấp nhất 3 tuần - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm về mức thấp nhất từ đầu tháng 4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đi xuống khi chốt tuần giao dịch ở mức 4.708 USD/ounce, mất khoảng 130 USD/ounce (tương đương mức giảm 4,1 triệu đồng so với cuối tuần trước).

Kim loại quý lao dốc sau 2 tuần tăng liên tiếp, sau khi thủng mốc 4.800 USD/ounce. Giá vàng đang lùi về vùng thấp nhất từ đầu tháng 4 tới nay.

Về dự báo giá vàng, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều khó đoán với xu hướng tuần tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 16 chuyên gia trả lời, trong đó chỉ có 31% dự báo giá vàng tăng những ngày tới, nhưng cũng có 31% cho rằng giá vàng giảm và tới 38% nhận định kim loại quý đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, 16 nhà đầu tư tham gia trực tuyến với 38% kỳ vọng giá vàng tăng, 31% dự báo giảm và 31% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Số lượng nhà đầu tư tham gia khảo sát tuần này tiếp tục sụt giảm mạnh so với những tuần trước đó, phản ánh kim loại quý đang giảm dần sức hút. 

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, số lượng chuyên gia phân tích lẫn nhà đầu tư dự báo giá vàng đi ngang tăng vọt – cho thấy sự chưa rõ ràng trong dự báo xu hướng sắp tới.

Giá vàng hôm nay 26 - 4: Xu hướng Khó đoán khi vàng giảm xuống thấp nhất 3 tuần - Ảnh 3.

Đồ họa AI: Lam Giang

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục biến động lên xuống cho tới khi tình hình ở Iran được giải quyết. Giá vàng sẽ rõ xu hướng hơn khi xung đột kết thúc và các mối lo ngại về tiền tệ và tài chính lại trở thành vấn đề trọng tâm hơn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.


