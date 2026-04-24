Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch tối 24-4 giảm đến 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang giảm mạnh hơn giá vàng thế giới

Lúc 19 giờ ngày 24-4, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.706 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên sáng. Giá vàng biến động rất mạnh trong phiên khi vào cuối ngày, có thời điểm giá kim loại quý thủng mốc 4.700 USD/ounce, lùi sâu về 4.660 USD/ounce. 

Đáng chú ý, giá vàng trong nước còn giảm mạnh hơn giá vàng thế giới. Cuối ngày 24-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 165,5 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,2 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu về còn 165 triệu đồng/lượng mua vào, 167,5 triệu đồng/lượng bán ra - giảm tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn trơn bất ngờ giảm nhanh hơn giá vàng miếng SJC. Tính từ mốc đỉnh vùng 190-191 triệu đồng/lượng trong quý I/2026, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã giảm khoảng 22 triệu đồng. 

Giá vàng miếng SJC giảm nhanh vào Tối 24 - 4 , cập nhật thị trường vàng 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần qua. Dù vậy, giới phân tích cho rằng triển vọng của giá vàng trong trung - dài hạn vẫn tích cực.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Kitco, ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược ETF tại Quỹ đầu tư Abrdn, cho biết dù giá vàng đã giảm đáng kể so với mức kỷ lục trên 5.600 USD/ounce vào tháng 1-2026, các nhà đầu tư vẫn nên coi kim loại quý này như một kênh đầu tư quan trọng. 

Theo ông Robert Minter, các nhà đầu tư đang phản ứng thái quá trước sự bất ổn và biến động ngắn hạn còn trong dài hạn, vàng vẫn là một tài sản trú ẩn vốn. Một trong những lý do lớn nhất giúp vàng vẫn là một tài sản quan trọng là nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Tin liên quan

Sáng 24-4, giá vàng giảm hơn 20 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Sáng 24-4, giá vàng giảm hơn 20 triệu đồng/lượng từ đỉnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước duy trì mức thấp dưới mốc 170 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 24-4: Tiếp tục lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 24-4, tiếp tục đi xuống khi áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng sốc.

Sáng 23-4, giảm liên tiếp, giá vàng xuống thấp nhất trong nhiều tuần

(NLĐO) – Không chỉ rớt khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần qua.

giá vàng thế giới giá vàng giá vàng miếng vàng miếng SJC
