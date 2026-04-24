Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Lúc 19 giờ ngày 24-4, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.706 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên sáng. Giá vàng biến động rất mạnh trong phiên khi vào cuối ngày, có thời điểm giá kim loại quý thủng mốc 4.700 USD/ounce, lùi sâu về 4.660 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước còn giảm mạnh hơn giá vàng thế giới. Cuối ngày 24-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 165,5 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 1,2 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu về còn 165 triệu đồng/lượng mua vào, 167,5 triệu đồng/lượng bán ra - giảm tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn trơn bất ngờ giảm nhanh hơn giá vàng miếng SJC. Tính từ mốc đỉnh vùng 190-191 triệu đồng/lượng trong quý I/2026, mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã giảm khoảng 22 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở mức thấp nhất trong nhiều tuần qua. Dù vậy, giới phân tích cho rằng triển vọng của giá vàng trong trung - dài hạn vẫn tích cực.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Kitco, ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược ETF tại Quỹ đầu tư Abrdn, cho biết dù giá vàng đã giảm đáng kể so với mức kỷ lục trên 5.600 USD/ounce vào tháng 1-2026, các nhà đầu tư vẫn nên coi kim loại quý này như một kênh đầu tư quan trọng.

Theo ông Robert Minter, các nhà đầu tư đang phản ứng thái quá trước sự bất ổn và biến động ngắn hạn còn trong dài hạn, vàng vẫn là một tài sản trú ẩn vốn. Một trong những lý do lớn nhất giúp vàng vẫn là một tài sản quan trọng là nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.