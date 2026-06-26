Giá vàng hôm nay 26-6: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 26-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động quanh mức 4.025 USD/ounce, tăng khoảng 49 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 3.976 USD/ounce.

Sự bật tăng của giá vàng chủ yếu xuất phát từ việc lãi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu. Sau ba phiên giảm mạnh do rủi ro thị trường, dữ liệu kinh tế Mỹ đã mang lại sự ổn định cần thiết.

Cụ thể, chỉ số lạm phát PCE tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm về khu vực 4,4%, trong khi lãi suất kỳ hạn 2 năm giao dịch gần 4,1%.

Mặt khác, đà tăng của giá vàng hôm nay còn đến từ hoạt động mua vào, bù lại cho việc nhà đầu tư đã bán khống vàng trong các phiên giao dịch gần đây.

Tình hình căng thẳng Mỹ - Iran tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng, dù rủi ro đã bớt "nóng" hơn. Vụ tấn công tàu chở hàng treo cờ Singapore đã đẩy giá dầu tăng trở lại khoảng 2%, đồng thời khơi dậy một đợt mua vàng do lo ngại rủi ro địa chính trị.