Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 26-9: Giá vàng thế giới tăng trở lại

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên sụt giảm, giá vàng hôm nay, 26-9, phục hồi mạnh mẽ hàng chục USD/ounce trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng.

- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại

Tính đến 6 giờ sáng ngày 26-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đạt mức 3.750 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.725 USD/ounce).

Báo cáo GDP quý II/2025 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo 3,5% của các chuyên gia. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng cao hơn dự kiến, củng cố quan điểm của những người không giảm thêm lãi suất . Điều này tạo áp lực lên các kim loại quý, vốn thường nhạy cảm với lãi suất và lạm phát. Tuy nhiên, giá vàng hôm nay vẫn tăng nhờ tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường.

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vào tuần tới đang làm dấy lên lo ngại. Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự, tập trung vào các chương trình có nguồn tài trợ sắp hết hạn. 

Động thái này, theo Bloomberg, vượt xa các giao thức đóng cửa thông thường - khi nhân viên thường chỉ bị nghỉ tạm thời và sau đó được quay lại làm việc với lương trả chậm.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị từ cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, hỗ trợ giá vàng hôm nay bật tăng

Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và tâm lý e ngại rủi ro đang tạo ra các lực đẩy và kéo đối với giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý này có thể tiếp tục biến động khi nhà đầu tư cân nhắc giữa sức mạnh của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại Việt Nam, cuối ngày 25-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 131 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 2.

