Sáng 25-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng miếng SJC giảm chậm hơn vàng nhẫn

Sáng 25-9, các công ty SJC, PNJ, DOJI hiện niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 132,5 triệu đồng/lượng và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với sáng hôm qua.

Tương tự, các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống quanh 128,3 - 131 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

So với mốc đỉnh lịch sử ở vùng 135,8 triệu đồng/lượng, giảm vàng miếng đã mất khoảng 1,3 triệu đồng.



Giá vàng miếng SJC chững lại trong 2 ngày qua

Sau vài ngày đi lên liên tục, giá vàng trong nước bắt đầu giảm nhiệt và chững lại đà tăng. Đà biến động của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Người mua nhiều hơn người bán

Giám đốc một công ty vàng ở TP HCM cho biết nhu cầu mua vàng của người dân vẫn cao, nhưng do nguồn cung hạn chế và ít người bán nên không dễ đáp ứng đủ nhu cầu. "Cửa hàng vàng mua được 1 chỉ, mới bán lại 1 chỉ cho khách khác. Nhưng những ngày qua, khách mua đông mà khách bán vắng. Vì vậy, thấy nhiều người xếp hàng nhưng không phải ai cũng mua được" - giám đốc công ty này nói.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ 30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.740 USD/ounce, mất khoảng 15 USD so với sáng hôm qua. Nếu so với mức đỉnh, mỗi ounce vàng đã mất khoảng 45 USD/ounce.

Kim loại quý trên sàn quốc tế rớt mạnh trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Hiện chỉ số USD (DXY) tăng lên mức 97,7 điểm, tăng mạnh so với mốc 0,5% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, sự sụt giảm của giá vàng thế giới phản ánh hoạt động bán tháo mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời sau chuỗi tăng liên tiếp những ngày qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá Vietcombank vào khoảng 119,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng.



