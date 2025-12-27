Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Đầu ngày 27-12, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.535 USD/ounce, tăng 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.475 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2-2026 cũng tăng 53 USD, lên 4.557 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu leo thang. Đồng USD suy yếu gần đây càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, căng thẳng tại Venezuela tiếp tục là tâm điểm khi Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt, nhằm tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro. Động thái này, được công bố từ giữa tháng 12, đã đẩy rủi ro địa chính trị lên cao, gián tiếp hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý khác là cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu thuộc Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tại Nigeria.

Theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, ông đã chỉ đạo lực lượng Mỹ thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ vào các phần tử khủng bố ISIS, vốn bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào cộng đồng Kitô giáo. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cuộc tấn công được phối hợp với chính quyền Nigeria, làm nóng thêm bầu không khí bất ổn toàn cầu.

Từ đó, nhà đầu tư tăng nhu trú ẩn vốn vào vàng. Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce là điều dễ hiểu.