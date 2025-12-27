HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay lại nóng lên bởi dòng tiền đổ mạnh vào tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại các rủi ro địa chính trị toàn cầu

Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Đầu ngày 27-12, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.535 USD/ounce, tăng 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.475 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2-2026 cũng tăng 53 USD, lên 4.557 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị toàn cầu leo thang. Đồng USD suy yếu gần đây càng làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư quốc tế.

Đáng chú ý, căng thẳng tại Venezuela tiếp tục là tâm điểm khi Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt, nhằm tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro. Động thái này, được công bố từ giữa tháng 12, đã đẩy rủi ro địa chính trị lên cao, gián tiếp hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, một diễn biến đáng chú ý khác là cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu thuộc Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tại Nigeria.

Theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, ông đã chỉ đạo lực lượng Mỹ thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ vào các phần tử khủng bố ISIS, vốn bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào cộng đồng Kitô giáo. Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cuộc tấn công được phối hợp với chính quyền Nigeria, làm nóng thêm bầu không khí bất ổn toàn cầu. 

Từ đó, nhà đầu tư tăng nhu trú ẩn vốn vào vàng. Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce là điều dễ hiểu.

Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Sáng 25-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rời mốc đỉnh lịch sử

Sáng 25-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rời mốc đỉnh lịch sử

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng hạ nhiệt theo đà đi xuống của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 25-12: Sụt giảm khi nhà đầu tư chốt lời dịp Giáng sinh

(NLĐO) – Sau hàng loạt phiên đi lên, giá vàng thế giới đã suy yếu do nhà đầu tư chốt lời khi thị trường nghỉ lễ Giáng sinh.

Không chỉ vàng, giá bạc hôm nay 24-12 cũng liên tục lập đỉnh mới

(NLĐO) – Sau khi tăng gấp đôi trong năm nay, giá bạc tiếp tục gây chú ý khi leo lên những mốc cao mới, mỗi kg bạc vượt 74,5 triệu đồng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới địa chính trị vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo