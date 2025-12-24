Trưa 24-12, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 2,715 triệu đồng/lượng, bán ra 2,784 triệu đồng/lượng, tăng tới 105.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý đẩy giá bạc miếng lên tới 2,669 triệu đồng, bán ra 2,815 triệu đồng/lượng.

Nổi bật là giá bạc kg được nhiều công ty niêm yết tăng thêm hàng triệu đồng. Công ty SBJ bán ra bạc kg 71,4 triệu đồng, trong khi Phú Quý bán ra tới 74,9 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 72,64 USD/ounce, tăng thêm 1,29% so với phiên trước và vượt mọi dự báo.

Giá bạc hôm nay liên tục lập những mốc cao mới

Theo giới phân tích, bạc là kênh đầu tư đang thu hút dòng tiền khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela, trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới 2026.



Ngoài ra, đồng USD lao dốc trên thị trường quốc tế cũng hỗ trợ các kim loại quý tăng mạnh. Chỉ số đồng USD (DXY) tới chiều nay giảm tiếp về 97,8 điểm, mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với giá bạc trong nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù giá tăng sốc và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng quy mô thị trường bạc vẫn khá nhỏ.

Bạc chỉ là kênh đầu tư mới nổi trong năm nay, hiện thị trường cũng chỉ có một vài doanh nghiệp cung ứng sản phẩm bạc như SBJ, Phú Quý, Ancarat… Khách muốn mua bạc hiện tại cũng cần đặt hàng trước và hẹn giao hàng sau.



